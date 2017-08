Frankfurter Rundschau: Die Frankfurter Rundschau kommentiert Merkels Wirtschaftspolitik

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert in ihrerAusgabe vom Montag, 14. August 2017, Merkels Wirtschaftspolitik:"Hoffentlich werden Merkels Jahre als Dauer-Kanzlerin imDauer-Aufschwung nicht als die Ära der verpassten Chancen in diebundesrepublikanische Geschichte eingehen. Noch profitiertDeutschland von der Demografie, weil die Babyboomer arbeiten. Zudemhilft aktuell die Weltwirtschaft. Der historische Aufstieg derSchwellenländer treibt die hiesige Industrie an. Man hätte sichgewünscht, die Bundesregierung hätte diese einmalig günstigenUmstände genutzt. Um die Bildung zu stärken, mehr Menschenmitzunehmen und teilhaben zu lassen am Wohlstand, um Deutschland fürden digitalen Wettbewerb zu rüsten. Um die Energiewende ordentlich zumanagen, um die Infrastruktur zu modernisieren und um zum Wohlkünftiger Generationen mehr in einen leistungsfähigen Standort zuinvestieren."Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell