Frankfurter Rundschau: Flüchtlingshilfe verweigert

Frankfurt (ots) - Das EuGH-Urteil zum humanitären Visum bedeutet:Das europäische Asylsystem kommt nur jenen zugute, die auf meistlebensgefährlichen Wegen Europa erreichen. Weil das europäischeAsylsystem vor allem in Sonntagsreden funktionieren soll, tut Europaalles, um die lebensgefährlichen Zugänge noch lebensgefährlicher zumachen. Vor einigen Wochen hat der Generalanwalt am EuGH die Europäerangefleht, aus ihren Herzen nicht länger Mördergruben zu machen unddas Sterben an den Grenzen Europas mit einem Schritt zu beenden. Erverlangte, die EU-Staaten sollten in ihren Botschaften humanitäreVisa ausstellen. Weil die Erteilung der Visa in einer EU-Verordnunggeregelt sei, gelte damit auch die Grundrechtecharta der EU,entsprechend das Asylrecht. Das war juristisch schlüssig undmenschenrechtlich überzeugend. Aber es würde bedeuten zu gewähren,was unter allen Umständen verweigert werden soll: Flüchtlingsschutz.