Frankfurter Rundschau: Flucht vor der Realität

Frankfurt (ots) - Es gibt gute Nachrichten von Angela Merkel. IhreFlüchtlingspolitik, sagte die Kanzlerin am Dienstag, sei "davongeleitet, dass wir uns eben nicht einfach abschotten und einfach soweiter machen können". Und: Die Europäer könnten nur dann inWohlstand und Sicherheit leben, "wenn wir über den Tellerrand schauenund uns mit unserer Nachbarschaft und mit ihrer wirtschaftlichenEntwicklung befassen". In gewissem Sinne handelt es sich bei diesenBekenntnissen um Fake News. Denn den Taten Deutschlands und der EUhalten die Worte allenfalls in Spurenelementen stand. In Wahrheit istdas Abschotten mehr denn je das Hauptziel des Handelns. Und über denTellerrand schaut die Politik allenfalls, um darauf zu achten, dassmöglichst wenige Menschen ihn von außen überwinden. Das Schlimmsteaber ist: Die Frage, wie sich die Bekämpfung von Fluchtursachen miteiner großzügigen Auslegung des humanitären Asylrechts verbindenließe, findet in der politischen Diskussion schon gar nicht mehrstatt.