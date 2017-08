Frankfurter Rundschau: Die FR kommentiert den Fall Akhanli

Frankfurt (ots) - In ihrer Montagausgabe (21. August 2017)kommentiert die Frankfurter Rundschau die europäischen Beziehungenzur Türkei und den Fall Akhanli:"Die Türkei hat mit ihrem Fahndungsersuchen über Interpolinternationale Vereinbarungen missbraucht. Eigentlich soll damit dieRechtsstaatlichkeit gestärkt werden, indem die Durchschlagskraft derRechtsordnung über die nationalen Grenzen hinaus ausgedehnt wird. Inden Händen eines Unrechtsregimes aber werden Instrumente derRechtspflege und Rechtssicherheit zu Waffen der Zerstörung.Skrupellos hantiert Erdogan mit Errungenschaften und Standards, dieer im eigenen Land verweigert. Er beutet aus, was anderen wertvollist. Er tritt mit Füßen, was Europa in Ehren hält. Und er tut so, alswäre dies das Selbstverständlichste der Welt. Im Gegenteil: Wo manihm Rechte und Ansprüche verweigert, nimmt er dies als Beweis für dieDoppelmoral eines Europa, das mit gespaltener Zunge redet. Erdoganist am Fortbestehen der europäischen Rechts- und Werteordnung - wennüberhaupt - nur so lange gelegen, wie er sie sich für die eigenenMachtinteressen zunutze machen kann."Verwendung unter Nennung der Quelle "Frankfurter Rundschau" frei.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell