Frankfurter Rundschau: Es gibt noch viel zu tun

Frankfurt (ots) - Der Wohngipfel im Kanzleramt hat in der Sachenicht viel Neues gebracht. Aber immerhin hat die Regierungsignalisiert, dass sie das Problem des massiven Mangels anbezahlbarem Wohnraum ernst nimmt. Schwarz-Rot hat seit demAmtsantritt im Frühjahr in der Bau- und Wohnungspolitik schon einigesauf den Weg gebracht. Eine Reform des Mietrechts beispielsweise,Sonderabschreibungen für Bauherren oder die vergünstigte Vergabe vonbundeseigenem Bauland an Kommunen. Bemerkenswert ist allerdings, dassder fachlich zuständige Minister in der wohnungspolitischen Debattewenig sagt. Es braucht eine nationale Kraftanstrengung über Jahrehinweg, um den Mangel zu beseitigen. Es braucht auch einen Minister,der sich um nichts anderes kümmert. Die Koalitionäre sollten sichfragen, ob es schlau war, die Baupolitik dem Innenministeriumzuzuschlagen. Das lässt sich revidieren. Nach der Bayernwahl könntesich die Gelegenheit dazu.