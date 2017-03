Frankfurter Rundschau: Erfolg sieht anders aus

Frankfurt (ots) - Es ist nicht verwunderlich, dass dieEU-Kommission den vor einem Jahr geschlossenen Flüchtlingspakt mitder Türkei lobt. Statt knapp einer Millionen Menschen kamen demnachnur noch rund 28 000 Menschen von der Türkei nach Griechenland. DieZahl der bei der Flucht gestorbenen Menschen sank von 1145 auf 80.Vor allem letzteres ist sehr beeindruckend. Schön wäre es allerdingsgewesen, wenn die Kommission nicht nur Daten geliefert hätte, die ihrins Konzept passen. Was ist mit jenen Tausenden, die einen anderenWeg nach Europa genommen haben, nachdem die EU-Staaten dieBalkanroute dicht gemacht hatten? Und sind auf den unterschiedlichenWegen nach Europa tatsächlich weniger Menschen umgekommen? Zu einerehrlichen Bilanz gehört auch der politische Preis, den die EU zahlenmuss - etwa die Abhängigkeit von der Türkei. Die EU-Verantwortlichenmüssten auch sagen, dass der Pakt der Abschottung Europas dient. Dochdas hört sich nicht so gut an wie die Zahlen mit der positivenBotschaft.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell