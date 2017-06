Frankfurter Rundschau: Erbitterte Fehde

Frankfurt (ots) - Und so könnte sich der frontale Versuch, Katarin die Knie zu zwingen, für Saudi-Arabien und seine Golfverbündetenmit der Zeit als Bumerang erweisen. Doha könnte eine neueSicherheitspartnerschaft mit der Türkei anstreben, seine Beziehungenzu Russland und China intensivieren und sich stärker als bisher anden Iran anlehnen. Saudi-Arabien dagegen hat sich bereits seit mehrals zwei Jahren in einem desaströsen Krieg gegen die Houthis im Jemenverrannt. Nun auch das Problem Katar militärisch zu lösen, das werdendie Herrscher in Riad wohl nicht riskieren. Und so könnten bei diesererbitterten Golffehde am Ende alle verlieren. Und die arabische Weltwird noch zerrissener sein als zuvor.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell