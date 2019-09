Frankfurter Rundschau: Endlich hinsehen

Frankfurt (ots) - Wenn nicht alles täuscht, hat dieser August 2019im deutsch-polnischen Verhältnis etwas Grundlegendes verändert. Niezuvor wurde in Politik und in großen Teilen der deutschenGesellschaft so intensiv über den NS-Terror in Polen berichtet unddebattiert. Es scheint, als wäre das unfassbare Ausmaß desUnterdrückungs- und Vernichtungswillens, der das Nachbarland zwischen1939 und 1945 erbarmungslos traf, erst jetzt ins kollektiveBewusstsein der Nation durchgedrungen, 80 Jahre nach Beginn desZweiten Weltkriegs. Warum erst jetzt? Grob gesprochen könnte manantworten: Die Zeit war reif. Wir Deutschen haben viel zu langegebraucht, um uns dem Menschheitsverbrechen des Holocaust zu stellen.Es hat bis 1985 gedauert, bis Richard von Weizsäcker im Bundestag dieNiederlage im Krieg als das bezeichnete, was sie war: eine Befreiung.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell