Frankfurter Rundschau: Endlich ehrlich

Frankfurt (ots) - Endlich wird ungeschönt über Ostdeutschlanddiskutiert. Endlich wird über Problemlösungen gesprochen. Dasgeschieht nicht grundlos. Der Unmut in Ostdeutschland ist nicht mehrzu leugnen. In der zweiten Jahreshälfte werden dort drei Landtagegewählt. Alle Parteien haben viel zu gewinnen - und zu verlieren.Zunächst geht es um Geld. Geld für die Strukturhilfen nach demAusstieg aus der Braunkohle, Geld auch für Sonderrenten. DieOst-Ministerpräsidenten machen mächtig Druck - mit Recht. Das Fensterder Gelegenheit ist bis zur Landtagswahl in Thüringen im Oktoberoffen. Danach schließt es sich wieder, weil andernorts gewählt wird.Ferner wird das deutsch-deutschen Klima thematisiert und wie Ost- undWestdeutsche aufeinander blicken. Die daraus resultierenden Konfliktebergen das Risiko des Auseinanderdriftens. Sie bergen aber auch eineChance: die Chance eines ebenso offenen wie konkreten Austauschesjenseits der Jubelarien. Gelingt er, könnte er das Land stärken.