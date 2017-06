Frankfurter Rundschau: Das Ende der Loyalität

Frankfurt (ots) - Die Schilderung ist eindrücklich - und einerDemokratie nicht würdig. Ein Präsident, der seinen obersten Ermittlerunter vier Augen unter Druck setzt und ihn auffordert, Verfahreneinzustellen. Natürlich sind die Aussagen von Ex-FBI-Chef James Comeykaum nachprüfbar, und US-Präsident Donald Trump bestreitet alles.Doch die detailreichen Aufzeichnungen besitzen eine hoheGlaubwürdigkeit. Damit tritt die seltsame Russland-Affäre in denHintergrund. Diese Geschichte wird der Präsident nicht mehr los.Nicht nur wird Comey keine Ruhe geben. Auch dürfte die Unruhe inTrumps Umfeld zunehmen. Dort gibt es kaum einen Mitarbeiter, dernicht gedemütigt wurde. Dass Trump Comey am Ende nach Mafia-Manierdrohte, macht allen im Weißen Haus deutlich, wie wenig sie sich aufdie präsidiale Gunst verlassen können. So wird Trump das Gegenteildessen bekommen, was er zu erpressen versuchte: Nicht mehr, sondernweniger Loyalität.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell