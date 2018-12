Frankfurter Rundschau: Düstere Vorahnung

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) - Wer hält US-Präsident Donald Trump demnächst imZaum? Mit dem spektakulären Rücktritt von Verteidigungsminister JamesMattis verabschiedet sich der letzte Politiker vom Kabinettstisch,der es zumindest hin und wieder noch wagte, dem Präsidenten Paroli zubieten. Es war nur eine erste spontane Reaktion von Senator MarkWarner, aber sie spiegelt die Stimmung vieler Amerikaner wider: Esist beängstigend. Die chaotischen Momente in der US-Führung gebeneine düstere Vorahnung auf das kommende Jahr. Mit leichter Hand setztsich Trump über die einhellige Meinung seiner Fachleute hinweg. Dereigentliche Beweggrund dieses Handelns ist denn auch weniger in derschwierigen Gemengelage des Nahen Ostens zu finden als vielmehr inWashington. Die Nachforschungen des FBI-Sonderermittlers RobertMueller rücken mittlerweile so nahe an das Weiße Haus heran, dassselbst unter seiner engsten Anhängerschaft die Nervosität wächst.