Frankfurter Rundschau: Bitte um Rücktritt?

Frankfurt (ots) - Ein Verfassungsschutzchef sollte bei medialenAuftritten Zurückhaltung zeigen. Wenn Maaßen sie aber aufgibt,während wegen der Chemnitzer Vorfälle 120 Ermittlungsverfahrenlaufen, sollte sich seine Sorge zumindest um den Schutz derVerfassung drehen. Stattdessen die Verfassungsfeinde aus derSchusslinie zu nehmen und ohne Beleg von Beweisfälschungen zusprechen, wirkt angesichts seiner Geschichte fast wie einRücktrittsgesuch. Maaßen zweifelt den undefinierten Begriff"Hetzjagd" an und relativiert so die Angriffe, erfindet aber denVersuch, "von dem Mord in Chemnitz abzulenken", obwohl den klardefinierten Mord-Begriff nicht einmal der Staatsanwalt vorbringt.Politisch am schädlichsten ist aber, dass die Debatte so auf einenNebenkriegsschauplatz gerät. Weder die semantische Frage, was"Hetzjagden" sind, nicht einmal die Chemnitzer Hitlergrüße solltenuns plagen. Sondern die Frage, warum so viele Ostdeutsche mitRassisten und Nazis demonstrieren.