Frankfurter Rundschau: Benutzte Tragödie - Kurzkommentar zur Debatte über die Messerattacke

Frankfurt (ots) - Dass ein Mann seine Ex-Partnerin tötet, ist auchin Deutschland leider Alltag und in der Regel auch der "Bild"-Zeitungnicht mehr als eine kurze Meldung wert. Der eigentliche Grund für dieaktuelle Debatte ist die Herkunft des jungen Mannes - er ist einAsylbewerber aus Afghanistan. In dem Land, aus dem der mutmaßlicheTäter stammt, herrschen in weiten Teilen Chaos und Gewalt. Dembayrischen Innenminister fällt trotzdem nichts besseres ein, alseinen härteren Umgang mit straffälligen minderjährigen Flüchtlingenund ihre "konsequentere" Abschiebung zu fordern. Das ist nicht nurpopulistisch, sondern auch unverantwortlich und kurzsichtig - ganznach dem Motto: Egal, was weiter passiert, Hauptsache, es passiertnicht mehr bei uns. So wird mit dem Fall Kandel wieder einmal eineTragödie politisch ausgeschlachtet.