Frankfurter Rundschau: Der Becher ist erst halb voll

Frankfurt (ots) - Im Rekordtempo hat eine EU-Richtlinie zum Verbotvon Einweg-Plastikprodukten alle Instanzen passiert und am Dienstagvon allen EU-Staaten Zustimmung erhalten. Am selben Tag stellteBundesumweltministerin Svenja Schulze Maßnahmen vor, um Einweg- durchMehrwegbecher zu ersetzen. Die Politik will Handlungsstärkedemonstrieren. Und zwar in einem bürger- und alltagsnahen Bereich.Das Manöver ist leicht durchschaubar, schlecht ist es deswegen nicht.Gewiss machen Kunststoffbecher nur einen Bruchteil der Plastikflutaus. Doch kaum ein Alltagsgegenstand symbolisiert die für das Klimabedrohliche "Mir doch egal"-Attitüde besser als dieser. Zugleichdürfte kaum ein anderes Produkt im Alltag so leicht zu ersetzen sein.Der Kampf gegen Einwegplastik im Alltag ist richtig. Doch er kannerst der Anfang einer Politik sein, die vor allem für die Industriedie Weichen so stellt, dass Mehrweg gegenüber Einweg klar im Vorteilist.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell