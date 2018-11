Frankfurter Rundschau: Antworten gesucht

Frankfurt (ots) - Peinlich, peinlicher, Flugbereitschaft. Der Fallwirft ein Schlaglicht auf die bestehenden Probleme der Bundeswehr -auf den Mangel an Material und Personal. Welche Probleme gibt es beider Wartung der Regierungsflieger? Warum stand keine Ersatzcrewbereit? Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und dieLuftwaffe werden diese Fragen nun beantworten müssen. Es war nichtdas erste schwerwiegende Problem bei VIP-Flügen für die Regierung.Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder Finanzminister OlafScholz mussten in letzter Zeit wegen technischer Probleme an denMaschinen entweder warten oder eben Linie fliegen. Alle Prozedurenbei der Flugbereitschaft sollten auf den Prüfstand. Dazu gehört auchdie Frage, ob die vorhandenen Kapazitäten wirklich ausreichen. DieBundesrepublik kann sich eine unzuverlässige Regierungs-Airline nichterlauben.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell