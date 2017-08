Frankfurter Rundschau: Angeschmiert

Frankfurt (ots) - Jetzt ist es amtlich: Das Ergebnis desDiesel-Gipfels von Anfang August ist das Papier nicht wert, auf demes steht. Das Umweltbundesamt hat nachgerechnet, was die neueSoftware bringen wird, die die Autokonzerne den von ihnenangeschmierten Diesel-Kunden spendieren will. Ergebnis: kaum etwas.Damit ist klar, was die Funktion des Diesel-Gipfels war, bei dem dieAutokonzerne sich strikt weigerten, die Diesel-Pkw mitfunktionierenden Katalysatoren auszustatten: Zeit gewinnen.Wahrscheinlich hoffen sie auf eine neue Bundesregierung nach der Wahlam 24. September, in der keine nervige Umweltministerin Hendricks(SPD) sitzt, die ihr Amt ernst nimmt und sich nicht mit denPlacebo-Lösungen zufriedengeben will. Und tatsächlich solche Sachensagt wie: "Die Bevölkerung in den deutschen Städten hat ein Recht aufsaubere Luft." Man kann nur hoffen, dass dieses Kalkül nicht aufgeht.Wobei es auch in anderen Parteien Politiker mit Rückgrat geben soll.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell