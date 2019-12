Frankfurter Rundschau: Ein Anfang

Frankfurt (ots) - Die neue Brüsseler Kommission hat offenbar die Zeichen derZeit erkannt - und sie präsentiert ihr Megaprojekt denn auch nicht als Anleitungzum Verzicht, sondern als Chance für den Kontinent respektive die demnächst noch27 Länder der Union. Emissionen senken, Arbeitsplätze schaffen, Lebensqualitätverbessern - dieser Dreiklang soll die EU-Politik in allen Feldernorchestrieren. Und dabei kommt es natürlich auf die Umsetzung des Deals an. Nachdem guten Aufschlag muss es an die Detailarbeit gehen. Und hier werden nichtgeringe Widerstände zu überwinden sein. So klingt eine "grüne" Investitionssummevon einer Billion Euro, die der Von-der-Leyen-Plan auslösen soll, zwargigantisch. Sie schrumpft aber arg, wenn man gegenrechnet, dass dieumweltschädlichen Subventionen in ähnlichen Größenordnungen liegen - vonfossilen Energien über Verkehr bis Landwirtschaft. Die Nagelprobe kommt, wenn esdarum geht, diese kontraproduktiven Finanzanreize wirklich auf Nullherunterzufahren.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4465780OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell