Frankfurter Rundschau: Aller Anfang ist Schulz

Frankfurt (ots) - Das alles klingt, als hätten Schulz und die SPDwenigstens vor, die schlimmsten Einschnitte der Agenda 2010rückgängig zu machen. Aber nein, das tun sie - bisher - keineswegs.Was der Parteivorstand am Montag beschloss, stellt vernünftige, aberpunktuelle Korrekturen dar. Das Arbeitslosengeld Q folgt lediglichdem Prinzip, dass beim "Fordern und Fördern" auch der Arbeitsloseetwas davon haben sollte, wenn er die Forderung erfüllt, sich fördernzu lassen. Und die Erhöhung des Schonvermögens ändert am demütigendenHartz-IV-System wenig. Schulz sollte ruhig testen, wie dieNeoliberalen reagieren, wenn er richtig aufzuräumen verspricht imzusammengestrichenen Sozialstaat. Und er sollte ihren Horrorszenarienwiderstehen - gute Argumente gibt es. Vielleicht würde er dann am 24.September die Erfahrung machen, dass die lautesten Gegenstimmen nichtunbedingt die Mehrheit der Wählerstimmen repräsentieren.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell