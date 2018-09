Frankfurter Rundschau: Abscheuliches

Frankfurt (ots) - Irgendwie wirken alle erleichtert, ja beinahefroh, dass sie jetzt so einen schönen Begriff für eine so furchtbareRealität parat haben. Es ist unbestreitbar ein Fortschritt, dasssexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen nicht mehr einzigden Tätern als ein individuelles moralisches Versagen angelastetwird, mit dem die Institution Kirche nichts zu tun hätte. Ein Mannwie der Kölner Kardinal Joachim Meisner, zeitlebens inHabachtstellung zur Verteidigung der heiligen Mutter Kirche, warglaubhaft zutiefst erschüttert darüber, dass sich Priester - versehenmit der sakramentalen Weihegnade - auf so abscheuliche Weise anSchutzbefohlenen vergreifen und damit auch ihre geistlichen Gelübdeverraten konnten.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell