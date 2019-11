Hochheim/Frankfurt (ots) -Vier Tage vor dem Kampagnenstart von "Deutschland-fliegt-nicht" bleibt dieLufthansa zwei Tage am Boden und solidarisiert sich - wenn auch unfreiwillig -mit der ersten bundesweiten Initiative "Deutschland-fliegt-nicht", die am11.11.2019 um 18:40 Uhr im Rahmen der 300. Montagsdemo im Terminal 1 desFrankfurter Flughafens startet.Das Zusammentreffen der beiden Ereignisse passt zum Motto der neuen Initiativegegen Inlandsflüge, die sich vorgenommen hat, anders zu sein als die bisherigenProtestbewegungen. So fand auch der Auftakt der Aktion nicht in Deutschland,sondern medienwirksam bereits letzte Woche auf dem Times Square in New Yorkstatt. Die Meldung "Germany Grounded" auf dem Reuters Display am 31.10. und1.11.2019 führte bereits zu über 200 Veröffentlichungen auf internationalen unddeutschen Portalen.Vom Frankfurter Flughafen aus gehen "Deutschland-fliegt-nicht"- Fotos, Videosund Streams um die WeltAm kommenden Montag wird u.a. ein Gruppenfoto mit Aktionsschals und dem"Nix-Tun-Sofa" von "Deutschland-fliegt-nicht" entstehen. Dieses Motiv wird imLaufe der Woche auf einem der weltweit größten Digital Screens (9/11m) in NewYork zu sehen sein und für weitere internationale Beachtung sorgen.Bundesweite Zustimmung statt regionalem ProtestBundesweit Gehör findet die Kampagne bereits jetzt, da sie nicht auf Protestsetzt, sondern als Mitmach-Aktion gegen Inlandsflüge an die menschliche Vernunftappelliert, Denkanstöße gibt und dabei helfen wird, Gewohnheiten zu verändern.Der Aufruf der gemeinnützigen Vereine Gegenwind 2011 Rhein-Main e.V.,Stop-Fluglaerm.de e.V. und der Initiative Klima-, Umwelt- und Lärmschutz imLuftverkehr e.V. für 7 Tage auf alle Inlandsflüge zu verzichten, richtet sichauch an Unternehmen, Verbände, Institutionen und die Politiker aller Parteien.Jeder kann auf www.deutschland-fliegt-nicht.de und in den sozialen Netzwerken abdem 11.11.2019 online per Stimmabgabe mitmachen und in der Woche vom 10.02. biszum 16.02.2020 auf alle privaten und geschäftlichen Inlandsflüge verzichten.Vom Sofa aus die Welt verbessernAm 11.11.2019 wird im Frankfurter Flughafen das "Gemeinsam Nix-Tun"-Sofaenthüllt. Im gesamten Aktionszeitraum geht das Sofa für regionale Fotoaktionenin Deutschlands Städten und Flughäfen on Tour. Großen Wert legen die Macher aufSofa-Events in der Hauptstadt. Mitmach-Aktionen am Brandenburger Tor, dem Sofaauf der Spree, vor dem Kanzleramt und vor dem BER "dem klimafreundlichstenFlughafen der Welt" sind für die dritte Januarwoche 2020 geplant. Der über dreiMonate laufende Aktionszeitraum soll insbesondere auf Facebook, Twitter,Instagram und YouTube für große Aufmerksamkeit und hohe Beteiligung sorgen."Es wird spannend sein, zu sehen, wie viele Menschen in der 7. Kalenderwoche2020 nicht fliegen. Denn gemeinsam erreichen wir mehr, als auf Verbote,Verordnungen und Gesetze zu warten", so Rolf Fritsch, einer der beidenInitiatoren von Gegenwind 2011. "Nachhaltig fliegen, heißt nicht fliegen. Schonseit Konfuzius ist "Gemeinsam-Nix-Tun" ein starkes, überparteiliches underprobtes Instrument, mit dem wir viel erreichen können", ergänzt Dr. Hans-PeterHuppert, Philosoph und Autor ("Die Sünden der Nachhaltigkeit")."Deutschland-bestellt-nicht": Der erste "Order-free-Monday" kommt 2020Unter dem Motto "Deutschland-bestellt-nicht" geht es mit dem ersten"Order-Free-Monday 2020" weiter. "Unser Ziel ist, das zu erreichen, was diePolitik offensichtlich nicht mehr schafft: Weniger Flugzeuge in der Luft,einfrieren der Starts und Landungen auf dem heutigen Niveau, weniger Pakete, dieausgeliefert und zurückgeschickt werden und somit weniger Lieferfahrzeuge aufDeutschlands Straßen. Damit unterstützen wir sicherlich den DeutschenEinzelhandel, was längst überfällig ist" so Rolf Fritsch und Dr. Hans-PeterHuppert zu ihrer Vision.Zeitplan für Pressevertreter und Fotografen:- 18.00 Uhr: Beginn 300. Montagsdemo- 18.15 Uhr: Auftritt von Lars Reichow, Kabarettist undEntertainer- 18.40 Uhr: "Deutschland-fliegt-nicht" Vorstellung der Kampagnedurch Rolf FritschPressekontakt:"Deutschland-fliegt-nicht" ist eine Aktion der gemeinnützigenBürgerinitiativen Gegenwind 2011 Rhein-Main e.V. Hochheim am Main,Initiative Klima-, Umwelt- und Lärmschutz im Luftverkehr e.V., Mainzund Stop-Fluglaerm.de e.V., FrankfurtFür Presse-RückfragenRolf Fritsch / Tel. 0172-9446207/ info@gegenwind2011.deDr. Hans-Peter Huppert / Tel . 0170-7981347 / info@gegenwind2011.deKlaus Rehnig / Tel. 0171-7780931 / kr@stop-fluglaerm.deV.i.S.d.P.Gegenwind 2011 Rhein-Main e.V., Eingetragen am 26.01.2012, VR6615Amtsgericht Wiesbaden, Postanschrift: Reiner Flick, Straßenmühle,65439 Flörsheim am MainOriginal-Content von: gegenwind2011 Rhein-Main e.V., übermittelt durch news aktuell