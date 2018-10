Frankfurter Buchmesse hat begonnen - Steinmeier erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Andrang von Fachbesuchern hat am Mittwoch in Frankfurt die traditionsreiche Buchmesse begonnen.



Höhepunkt des ersten Tages der weltgrößten Bücherschau ist der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er wird mit der kroatischen Schriftstellerin Ivana Sajko und dem belgischen Autor Stefan Hertmans über die Verteidigung der Freiheit in "stürmischen Zeiten" debattieren.

Die Buchmesse hat zu ihrem 70-jährigen Bestehen das Thema Menschenrechte ins Zentrum gerückt. Vor sieben Jahrzehnten wurde von den Vereinten Nationen die Menschenrechtsdeklaration verkündet.

Insgesamt präsentieren in Frankfurt in diesem Jahr rund 7500 Aussteller aus 110 Ländern ihre Produkte. Bis Freitag steht die Messe nur Fachbesuchern offen. Am Samstag und Sonntag (13./14. Oktober) sind auch Privatleute willkommen./tom/DP/jha/