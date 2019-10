Frankfurter Buchmesse 2019: Immer im Gespräch bleiben! (VIDEO)

Stuttgart (ots) - In der Fremdsprache ungehemmt drauf los sprechen - wer willdas nicht können? Ob digital oder analog, dazu gibt es aktuell vielespielerische Hilfestellungen. Der Ernst Klett Sprachen Verlag hat Pictograma fürden Fremdsprachenunterricht entwickelt. Ein Wortschatz- und Erzählspiel in 6Sprachen, das nachhaltiges Wortschatzlernen durch visuelle Unterstützung fördertund so die Mündlichkeit trainiert.Auf der Frankfurter Buchmesse wird gerade wieder viel über Literatur,Menschenrechte, Umweltpolitik, Demokratie, eben "Ideen, die die Welt bewegen",gesprochen und natürlich werden wieder neueste Technologien aus der Verlagsweltvorgestellt. Auch das Thema Fremdsprachen ist auf internationalen Messen immerpräsent - nicht nur im Bildungssegment. Denn Sprachen lassen Beziehungenentstehen und werden dadurch zu einer sozialen Handlung. Daher bleibt dieseThematik immer ein diskussionswürdiges Thema, zumal gerade Deutschlernende einengroßen Zuwachs finden, sowohl im Inland als auch im Ausland.Eine Fremdsprache ist bekanntlich leichter zu erlernen, wenn man sie in derPraxis direkt anwenden kann, beispielsweise wenn man sich im jeweiligen Landaufhält. Dort häufen sich die Sprachanlässe im Alltag von selbst. Und wie siehtes im Sprachunterricht aus? "Gerade für den Fremdsprachenunterricht sindSprachanlässe, neben Theorie und Übungen, sehr wichtig. Der Clou ist regelmäßigLernszenarien zu schaffen, die die Lernenden einer fremden Sprache zurInteraktion animieren, um die intuitive Anwendung von Grammatik und Wortschatzzu trainieren", erklärt die Geschäftsführerin des Sprachenverlags, ElizabethWebster. Dennoch sind viele Sprachlernende, gerade was die Mündlichkeit angeht,gehemmt und benötigen Anreize, um in der neuen Sprache frei zu kommunizieren undneu Erlerntes anzuwenden.Mündlichkeit trainieren durch eigene GeschichtenWenn es darum geht neue Lernszenarien zu schaffen, ist das Angebot - gerade fürJugendliche Sprachenlernende - breit gefächert. Neueste Bildungsmedien lassenhierzu keine Wünsche offen, wenn es um Quizzes, Gamification, augmented &virtual reality geht. Um in der Klasse abwechslungsreiche Sprachanlässe, die dieMündlichkeit fördern, zu kreieren, hat der Ernst Klett Sprachen VerlagPICTOGRAMA entwickelt: Ein Wortschatz- und Erzählspiel für die Sprachen Deutsch,Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch, das nachhaltigesWortschatzlernen sowie dessen Verankerung im Langzeitgedächtnis durch visuelleund haptische Unterstützung fördert. Das Spiel beinhaltet 150 laminierte undbeschriftete Impulskarten, die sich für Spiele in Teams oder als Dialoge inPartnerarbeit einsetzen lassen. Dadurch lässt sich das Erzählen vonAlltagsgeschichten mit kreativer Wortschatzarbeit verbinden und das freieErzählen spielerisch üben. Besonders die Einbeziehung der Schüleremotionenschafft ideale Voraussetzungen für kollektives Erzählen und motiviert dieLernenden zu mehr Mündlichkeit. Zudem ist das Spiel sehr gut geeignet alsVorbereitung auf die Kommunikationsprüfung. Folgt man den Basisregeln, sind dieKarten variabel von Niveau A1 bis B2 einsetzbar.Workshop für Lehrkräfte in FrankfurtDer Verlag bietet heute zum Thema "DaZ Spielerisch" einen Workshop in Frankfurtan. Im zweiten Teil des Workshops geht Beatrix Heimann, Fachberaterin fürDeutsch als Fremdsprache/Zweitsprache näher auf das Thema Spiele imSprachunterricht ein. Es können auch Testlizenzen zur Verfügung gestellt werdenund von attraktiven Einführungsangeboten profitiert werden. Für die Workshopsist eine Anmeldung erforderlich."DaZ Digital und DaZ Spielerisch" mit Beatrix Heilmann Frankfurt:17.10.2019 | 14:00 Uhr bis 17:30 UhrFür Lehrkräfte von DaZ-Lernende von 10 bis 20 Jahren.1. Workshop von 14:00 bis 15:30 Uhr: "DaZ digital"DaZ ganz digital - Unter diesem Motto wird die digitale Ausgabe des "DaZ-Buchs",dem speziell für Seiteneinsteiger konzipierten Material, vorgestellt.2. Workshop 16:00 bis 17:30 Uhr: "Spiele für denDaZ-Unterricht"Alle Teilnehmer sind herzlich zu einem "Spielenachmittag" für den schulischenDaZ-Unterricht eingeladen! Es werden vor allem neue aber auch bewährteSpielformate vorgestellt. Diese Veranstaltung richtet sich an Lehrkräfte von neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern und DaZ-Schülerinnen auf allenNiveaustufen in der Sekundarstufe I und beruflichen Schulen.Der Verlag Ernst Klett Sprachen befindet sich auf der Frankfurter Buchmesse inHalle 3.1 am Stand C145. Interessierte können sich dort von den Ansprechpartnerndes Verlags für den Bereich Lizenzen und Buchhandel International beratenlassen, und sich über wichtige DaF/DaZ-Lehrwerke und -Lektüren informieren sowiedas neue Delta-Programm für den ELT-Bereich kennenlernen.Über den VerlagDer Ernst Klett Sprachen Verlag ist einer der führenden Sprachenverlage inEuropa und Teil der Stuttgarter Klett Gruppe. Der Verlag entwickelt sowohlmaßgeschneiderte Lernmedien in Digital und Print für den Schulalltag, als auchLehrwerke für erwachsene Sprachenlernende im In- und Ausland. Das Programmumfasst hochwertige Produkte für über 24 Sprachen, darunter auch Deutsch alsMuttersprache, Zweitsprache und Fremdsprache. Neben Lehrwerken wird eine breitePalette von Lektüren, Grammatiken und Wortschätzen bis hin zu Produkten für dieZertifikatsvorbereitung angeboten. Ernst Klett Sprachen setzt sich als Ziel, dasLehren und Lernen von Fremdsprachen zu erleichtern. 