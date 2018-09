Frankfurter Buchmesse 2018: Das Blaue Sofa mit 40 Stunden Live-Programm (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Frankfurter Buchmesse 2018 88 internationale Autoren am neuenStandort (Halle 3.1 K 25 + L 25) Frankfurt, 10. - 14. Oktober 2018- Autorengala zur Eröffnung von "Open Books"Mit Nino Haratischwili, Christian Berkel, Max Czollek und dem Trägerdes Deutschen Buchpreises 2018 Frankfurt, 9. Oktober 2018, DeutscheNationalbibliothekDas Blaue Sofa wartet zur Frankfurter Buchmesse 2018 wieder miteinem Literatur-Event der Superlative auf: mit 88 Autorinnen undAutoren aus aller Welt sowie 24 Moderatorinnen und Moderatorenpräsentiert das gemeinsame Autorenforum von Bertelsmann, ZDF,Deutschlandfunk Kultur und 3sat auch in diesem Jahr erneut einhochkarätig besetztes, internationales Literatur-Programm. DieMessebesucher können vom 10. bis 14. Oktober insgesamt mehr als 40Stunden Live-Programm rund um aktuelle Bücher und Literaturthemenerleben.Vor allem sind es wieder große, internationale Literaten wieFrancesca Melandri, Juli Zeh, Teresa Präauer, Linn Ullmann, MaríaCecilia Barbetta, Lisa Halliday, Paul Beatty, David Sedaris, WolfHaas, Michal Hvorecký, Adolf Muschg, Olivier Guez, Stephan Thome undKarl-Heinz Ott, die in Frankfurt ihre neuen Romane vorstellen. DieSchauspieler Christian Berkel und Burghart Klaußner präsentieren ihreliterarischen Debüts. Daneben geben Nino Haratischwili, AkaMorchiladze, Lasha Bugadze, Nana Ekvtimishvili sowie Stephan Wackwitztäglich um 13:00 Uhr Einblicke in die vielfältige Literatur, Kulturund Geschichte des diesjährigen Ehrengastes Georgien.Mit beliebten "Promis" und Bestsellerautoren wie Dörte Hansen,Jonas Jonasson, Dr. med. Eckart von Hirschhausen, ArminMueller-Stahl, Michelle Hunziker, Frank Schätzing und Oliver Polakerfüllt Das Blaue Sofa wieder einmal den Wunsch vieler Besucher, ihreLieblingsautoren aus der Nähe zu erleben. Sie treffen auf renommierteSachbuchautoren wie Julia Shaw, Ágnes Heller, Ulrike Draesner, HaraldWelzer und Margarete Stokowski. Polit-Profis wie Sigmar Gabriel,Winfried Kretschmann oder Wolfgang Ischinger und Digitalpioniere wieConstanze Kurz und Le Floid beschäftigen sich in ihren Büchern mitder Zukunft der Welt, mit Fakten und Fakes. Schließlich sprechen diebeiden Friedenspreisträger 2018, Aleida und Jan Assmann, überErinnern und Vergessen als Grundmodus menschlichen undgesellschaftlichen Lebens und über sogenannte "Achsenzeiten" derWeltgeschichte als Gründungsmythos der Moderne.Alle Messetage enden mit Talk-Runden, den Blauen Stunden. AmMesse-Mittwoch diskutieren Naika Foroutan, Hanno Rauterberg, AndreasRödder und Zafer Senocak über "Mauern. Grenzen. Begrenzungen", amDonnerstag reflektieren die Historiker Birte Förster und Eckart Conzesowie der Ex-Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio die Zeit "VomKaiserreich zur Republik 1918/19". Am Freitag treffen Max Annas,Bernhard Aichner und der TV-Kommissar Miroslav Nemec beim beliebten"Krimi SpeedDating" auf Natasha Korsakova, eine internationalgefeierte Geigerin, die ihren Debüt-Krimi vorstellt. "Lesch&Scobel"bestreiten die Blaue Stunde am Samstagnachmittag mit der PhysikerinSabine Hossenfelder, dem Literaturwissenschaftler Hans-UlrichGumbrecht und dem Biologen Bernhard Kegel. Die fünfSchweizer-Buchpreis-Finalisten Julia von Lucadou und Gianna Molinarisowie Peter Stamm, Heinz Helle und Vincenzo Todisco beschließen dasProgramm am Sonntag mit ihrem "SpeedDating: Schweizer Buchpreis".Messebesucher, die möglichst viele dieser Autorinnen und Autorenerleben wollen, sichern sich am besten schon morgens einen festenPlatz vor dem Blauen Sofa am neuen Stand in der Halle 3.1 (Gänge K 25und L 25).Autorengala zur Eröffnung von "Open Books"Zum achten Mal eröffnen das Blaue Sofa und die Kulturabteilung derStadt Frankfurt/Main mit einer Autorengala das Frankfurter Lesefest"Open Books" (9. Oktober 2018, 20:00 Uhr in der DeutschenNationalbibliothek). Mit Nino Haratischwili, Christian Berkel, MaxCzollek und dem noch unbekannten Gewinner des Deutschen Buchpreiseskönnen literaturbegeisterte Menschen bereits am Vorabend derBuchmesse diese Autoren erleben. Luzia Braun und Daniel Fiedler vomZDF, Eva Schmidt (3sat) und René Aguigah (Deutschlandfunk Kultur)moderieren. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.Das Blaue Sofa in TV, Radio und im Internet- Täglicher Livestream unter www.das-blaue-sofa.de,www.buchmesse.zdf.de, www.deutschlandfunkkultur.de undwww.3sat.de/buchmesse- 3sat sendet 90 Minuten "Das blaue Sofa - Gespräche von derFrankfurter Buchmesse" am Sonntag, den 14. Oktober 2018, ab 11.25Uhr.- "Die lange Nacht des blauen Sofas", eine dreistündigeZusammenfassung mit den Highlights der Gespräche, sendet das ZDF am14. Oktober 2018 ab 1:05 Uhr.Die vollständige Messe-Agenda finden Sie unter:http://ots.de/41IaMhInformationen zu allen Autoren und ihren Büchern finden Sie unter:www.das-blaue-sofa.de/veranstaltungen/frankfurter-buchmesse-2018 ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit116.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016einen Umsatz von 17,0 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürKreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Über Das Blaue SofaDas Blaue Sofa ist das gemeinsame Autorenforum von Bertelsmann,dem ZDF und Deutschlandfunk Kultur. Auf den Buchmessen in Frankfurtund Leipzig ist es zur festen Institution geworden. 2005 feierte DasBlaue Sofa in Berlin Premiere. 2011 eröffnete das FrankfurterLesefest Open Books erstmalig mit einer Autorengala des Blauen Sofas.Seit der Leipziger Buchmesse 2000 fanden ca. 2.500 Autorengesprächeauf dem Blauen Sofa statt, unter den Autoren waren dieNobelpreisträger Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow, GünterGrass, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk, JosephStiglitz, Mario Vargas Llosa und Mo Yan.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAChristiane MunsbergKultur / Blaues SofaTel.: +49 30 24 08 82 48christiane.munsberg@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell