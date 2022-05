Die Frankfurter Allgemeine auf einen Blick: Die F.A.Z. launcht neue Unternehmens- und Karrierewebsite

Frankfurt am Main (ots) -Die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH (F.A.Z.) hat ihren Unternehmensauftritt neu konzipiert. Die Internetpräsenz www.frankfurterallgemeine.de bietet den Nutzern übersichtliche Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten, Karrieremöglichkeiten und Veranstaltungen.Neue Webadresse, modernes Design und eine höhere Nutzerfreundlichkeit: Mit der neuen Website hat die F.A.Z. ihren Unternehmensauftritt neu konzipiert und gestaltet. Damit ist dieser nicht länger in der Umgebung von FAZ.NET eingebunden, sondern zentral unter der Internetadresse www.frankfurterallgemeine.de erreichbar. Pressevertreter, Bewerber, Leser und alle Interessierte finden hier umfangreiche Informationen zur F.A.Z. als Unternehmen, zu den Produkten, Veranstaltungen und Kontaktmöglichkeiten. Journalisten stehen alle aktuellen Pressemitteilungen sowie eine Stichwortsuche zur Verfügung.Der neue Karrierebereich bietet umfassende Informationen und Funktionen, die die Jobsuchenden und das Unternehmen schneller zusammenbringen. Auf www.frankfurterallgemeine.de/karriere finden Interessierte und Bewerber ausführliche Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und Einstiegschancen bei der F.A.Z., den Tochterunternehmen und Beteiligungen. Nutzer gelangen schnell zur bedienerfreundlichen Jobbörse, in der die geeigneten Stellen über Filtermöglichkeiten schnell zu finden sind.Struktur und Design der neuen Website wurden in Zusammenarbeit mit der Mainzer Designagentur 3st entwickelt, die Teil der F.A.Z.-Gruppe ist. Die Konzeption des Karriereparts oblag der Employer Branding Agentur Junges Herz.Pressekontakt:Christin KammerReferentin UnternehmenskommunikationFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon: +49 69 75 91-1281E-Mail: c.kammer@faz.dewww.frankfurterallgemeine.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell