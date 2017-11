Frankfurt am Main (ots) - Der Deutsche Designer Club (DDC) ehrtdie Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) für den hohenqualitativen Standard in ihrem breiten, medienübergreifenden Print-und Online-Angebot.Am vergangenen Freitagabend verlieh der Vorstand des DeutschenDesigner Clubs auf einer Gala in Frankfurt dem UnternehmenFrankfurter Allgemeinen Zeitung den "Grand Prix Gute Gestaltung 18".Der Wettbewerb, der in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft desVerlegers Joachim Unseld stand, zeichnet seit 1993 gutes Design allerFachrichtungen aus.In der Begründung des Vorstands heißt es: "Relevante Gestaltungist erst auf der Basis von substanziellen und fundierten Inhaltenmöglich. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung steht hierfür seitJahrzehnten mit ihrem Hauptprodukt, der Tageszeitung. Sie führt dieseKernkompetenz souverän über exzellent konzipierte Formate in weiterePrintmedien fort und erschließt gleichzeitig über ihre digitalenAngebote neue Zielgruppen. Diese Haltung findet sich auch in derUmsetzung der "Frankfurter Allgemeine Quarterly" wieder. Das Magazinwendet sich mit einem offenen und optimistischen Blick neuen Themenund Herausforderungen zu. Hervorragend aufgearbeitete Inhalte werdenmit hochwertigen Bildern, Illustrationen und einem schlüssigenEditorial Design in ein überzeugendes Magazin zusammengeführt. DerMut, in unserer schnelllebigen Zeit orientierungsgebende Themen undFragestellungen in ein gedrucktes und bleibendes Printprodukt zubringen, ist vorbildhaft."Der Wettbewerb "Gute Gestaltung" wird jährlich vom DeutschenDesigner Club (DDC) e.V. durchgeführt. Für vorbildliche Leistungeneines Unternehmens oder Unternehmers aus Deutschland, Österreich undder Schweiz verleiht der Vorstand des DDC den Grand Prix. DerDeutsche Designer Club (DDC) e.V. ist ein Club für Gestalter allerFachrichtungen, der es sich zum Ziel gesetzt hat, gutes Design zuerkennen und zu fördern.Weitere Informationen finden Sie unter:http://ddc.de/de/wettbewerb/gute-gestaltung-18/index.phpPressekontakt:Petra HoffmannLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-2749E-Mail: p.hoffmann@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell