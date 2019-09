Frankfurt ist Deutschlands Green Building-Hauptstadt - mehr Bestandsgebäude als Neubauten zertifiziert

Frankfurt/Main (ots) - Frankfurt ist mit Abstand die GreenBuilding-Hauptstadt Deutschlands. Rund 260 zertifizierte und zurZertifizierung angemeldete Gebäude stehen in der Mainmetropole. Platz2 belegt München (188 Objekte) vor Hamburg (187) und Berlin (182).Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.Fast die Hälfte (116) der zertifizierten Gebäude befindet sich inden Frankfurter Citylagen. Im Ranking der einzelnen Büromarktzonenhat die Lage Innenstadt mit 41 Gebäuden die Nase vorn. Es folgen aufPlatz 2 das Bankenviertel (35 Objekte) und überraschend auf Rang 3der Frankfurter Flughafen (23 Gebäude). "Hierzu tragen GatewayGardens, das auch als Quartier insgesamt zertifiziert wurde, dasgeringe Alter vieler Gebäude im Flughafenumfeld sowie die Strukturder Nutzer aus zahlreichen internationalen Unternehmen bei", betontHermann Horster, Head of Sustainability der BNP Paribas Real EstateGmbH. 54 Prozent der Green Buildings liegen außerhalb der FrankfurterCity."Interessant ist, dass die Mehrheit der zertifizierten Gebäude inder Frankfurter City als Bestandsgebäude ausgezeichnet wurden", soHorster. 67 Bestandsgebäuden stehen 49 Neubauten gegenüber. Der Grunddafür: "Seit rund 10 Jahren erklären immer mehr internationalagierende Unternehmen wie Banken und Dienstleister, dass sie entwederausschließlich oder zumindest bevorzugt 'grüne' Objekte anmieten.Dementsprechend zertifizieren immer mehr Projektentwickler,Investoren und Asset Manager ihre Gebäude, um diese bonitätsstarkenUnternehmen als Mieter zu gewinnen."Ein Beispiel für einen nachhaltigen Neubau ist der Omniturm aufdem sogenannten "Metzler-Areal" (Große Gallusstraße 16-18/NeueMainzer Straße 40-42). Das Multi-use-Objekt mit Büro, Wohnen undöffentlichen Nutzungen bietet insgesamt 55.000 QuadratmeterMietfläche auf 33 Etagen. Angestrebt wird eine Zertifizierung nachLEED Platin (Leadership in Energy and Environmental Design), unteranderem durch eine intelligente Klimatechnik mitHochleistungs-Heiz-und Kühldecken sowie individueller Einzelraum-beziehungsweise Zonenregelung, manuell zu öffnenden Fensterklappen,Sonnenschutzverglasung, Regenwassernutzung, intelligenterAufzugsteuerung sowie LED-Beleuchtung. Er wird noch in diesem Jahrfertig gestellt.Beispielhaft für ein Refurbishment steht der Global Tower. Dasehemalige Commerzbank-Hochhaus in der Neuen Mainzer Straße 32-36 wirdaktuell grundlegend saniert. Auf 30 Etagen bietet das Bürogebäudeinsgesamt 30.000 Quadratmeter Mietfläche. Hier wird eineZertifizierung nach DGNB Platin (Deutsche Gesellschaft fürNachhaltiges Bauen) angestrebt, unter anderem durch die Verwendungmodernster Energiestandards, intelligenter Heiz-Kühl-Decken,mechanischer Lüftung und zusätzlich manuell zu öffnender Fenster fürein angenehmes Raumklima, der neuesten technischen Ausstattung sowiehoher Schallschutz- und Raumakustik-Qualitäten. Das 1974 erbauteHochhaus wird voraussichtlich 2020 komplett revitalisiert sein.Insgesamt wird in Deutschland jeder fünfte Euro in nachhaltigeGebäude investiert; bei Bürogebäuden ist es sogar jeder vierte Euro.Damit flossen 2018 über 10 Milliarden Euro (knapp 22 %) desInvestitionsvolumens der gewerblichen Single Deals in GreenBuildings. Neben den ökologischen Aspekten fließen auch ökonomischeund soziale Kriterien in die Zertifizierung mit ein, um das gesamteSpektrum der Nachhaltigkeit abzubilden.Pressekontakt:Chantal SchaumHead of Public RelationsBNP Paribas Real Estate Holding GmbHGoetheplatz 4 - 60311 Frankfurt am MainTelefon: +49 (0)69-298 99-948Mobil: +49 (0)174-903 85 77E-Mail: chantal.schaum@bnpparibas.comOriginal-Content von: BNP Paribas Real Estate, übermittelt durch news aktuell