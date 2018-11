Frankfurt holt Berlin bei Immobilieninvestments ein

Frankfurt am Main (ots) - Nach einem Rekordjahr 2017 in Bezug aufdas Volumen von Immobilieninvestments hat Frankfurt erstmals zumbisherigen deutschen Spitzenreiter Berlin aufgeschlossen. Dies zeigtdie Studie "Emerging Trends in Real Estate: Creating an impact.Europe 2019" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwCin Zusammenarbeit mit dem Urban Land Institute, die heute inFrankfurt vorgestellt wird.Im Zeitraum Q4/2017 bis Q3/2018 wurden in Frankfurt achtMilliarden Euro in Immobilien investiert. Dies entspricht einemZuwachs von über 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach Meinungder über 800 befragten Immobilienexperten dürfte sich dieseEntwicklung jedoch nicht ohne weiteres fortschreiben. So bewerten dieExperten die Investitionsaussichten in der Stadt nicht mehr sopositiv wie noch im vergangenen Jahr. Im europäischen Städterankingder Standorte mit den besten Investment-Perspektiven rutschtFrankfurt von Platz zwei auf Platz fünf zurück."Frankfurt hat das gleiche Problem wie die anderen deutschenGroßstädte auch: Die Zahl attraktiver Anlagemöglichkeiten ist geringund die Preise sind sehr hoch", sagt Susanne Eickermann-Riepe,Partnerin und Leiterin Real Estate bei PwC Deutschland. "EineTrendwende ist hier nicht in Sicht. Man kann davon ausgehen, dassMieten und Kapitalwerte in Frankfurt auch im kommenden Jahr weitersteigen."Dennoch muss niemand mit einem dramatischen Einbruch desImmobilienmarktes in Frankfurt rechnen, meint Michael Burkhart, beiPwC Partner und Standortleiter Frankfurt: "Beim Brexit konkurriertFrankfurt zwar mit anderen Großstädten in der EU. Aber als einemzentralen deutschen und europäischen Finanzplatz, an dem sich etlicheFinTechs tummeln und die EZB ihren Sitz hat, werden wir mitSicherheit vom britischen Ausstieg aus der EU profitieren."Profitieren könnten von dieser Entwicklung außerdem auch Standorteaußerhalb des Stadtzentrums wie Eschborn oder Niederrad, die lautStudie zunehmend ins Blickfeld der Investoren gelangen. Zumal Trendswie flexible Büroräume und Co-Working lohnenswerte Nischen auch fürStandorte im Umland darstellen können. "Mieter von Büroräumen sinddurchaus bereit, für höhere Flexibilität und kürzereMindestmietdauern auch höhere Preise zu bezahlen. Für Investoren kanndas sehr interessant sein. Das bestätigen fast drei Viertel derBefragten unserer Studie", so PwC-Expertin Eickermann-Riepe.Über die StudieDie Studie "Emerging Trends in Real Estate: Reshaping the future.Europe 2018" stellt die 16. Ausgabe der jährlichen Befragung von PwCund dem Urban Land Institute zur Trends und Entwicklungen derImmobilienbranche dar. Für den diesjährigen Report wurden über 800Vertreter von Immobilienfirmen, Investmentmanagern,Immobilienentwicklern, Institutionellen Investoren, Kreditgebern,börsengehandelten Immobilienfonds und Bauträgern in Europa befragt.Die vollständige Studie zum kostenlosen Download erhalten Siehier: http://ots.de/GlY7edÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000Mitarbeiter in 157 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/odereine oder mehrere der rechtlich selbstständigenNetzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Attila RosenbaumPwC CommunicationsTel.: (0211) 981 - 5374E-Mail: attila.rosenbaum@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell