Frankfurt beschließt Steuer auf Zweitwohnungen

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stadt Frankfurt erlässt als letzte der größeren Städte eine Steuer auf Zweitwohnungen.



Die Stadtverordnetenversammlung habe einstimmig der Einführung zugestimmt, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Steuer soll vom 1. Januar 2019 an gelten und zehn Prozent der Nettokaltmiete betragen. In Kassel, Darmstadt und Wiesbaden müssen Inhaber von Zweitwohnungen schon länger zahlen - ebenso wie in vielen anderen Städten und Gemeinden im Land.

In Frankfurt trifft die Steuer rund 31 000 Menschen. Es soll aber auch Ausnahmen geben: Etwa für Pendler, die andernorts gemeinsam mit ihrem Ehe- oder Lebenspartner ihren Hauptwohnsitz haben./isa/DP/fba