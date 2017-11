Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr außerdemmit Sky Experte Dietmar Hamann, Autor Lucas Vogelsang undFußball-Kolumnist Tobias Holtkamp- "Kretzschmar - der Handball-Talk" mit, Kai Häfner, AaronZiercke und Christoph Metzelder am Sonntag ab 17.00 Uhr- Beide Sendungen sind auf Sky Sport News HD und im Livestream aufskysport.de frei empfangbar17. November 2017 - Jörg Wontorra und Stefan Kretzschmar begrüßenam Sonntag hochkarätige Gäste in ihren Talk-Sendungen auf Sky SportNews HD.Bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" ab 10.45 Uhr ist dieses MalFredi Bobic zu Gast. Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt istseit 2016 im Amt und schaffte es mit der SGE auf Anhieb insPokalfinale. Gemeinsam mit Trainer Niko Kovac arbeitet er bislangerfolgreich daran, die Eintracht im gesicherten Mittelfeld derBundesliga zu etablieren.Die weiteren Gäste sind der Autor Lucas Vogelsang, der für DieWelt schreibt und zudem wöchentlich im Sky Podcast "Fußball MML" aufskyport.de zu hören ist, sowie Tobias Holtkamp, Digitalchef vonSporttotal AG und Fußball-Kolumnist. Komplettiert wird die Runde vonSky Experte Dietmar Hamann, der als fester Bestandteil der Sendung anjedem Sonntag mitdiskutiert.Des Weiteren wird Wolfgang Bosbach live zugeschaltet sein. Alsleidenschaftlicher Anhänger des 1. FC Köln gründete der 65-Jährigeeinst einen FC-Fanclub im deutschen Bundestag und ist außerdemMitglied im Beirat des 1. FC Köln."Kretzschmar - der Handball-Talk" mit Kai Häfner, Aaron Zierckeund Christoph Metzelder"Kretzschmar - der Handball-Talk" meldet sich live aus demostwestfälischen Lübbecke. Sky Experte und Moderator StefanKretzschmar begrüßt die Zuschauer um 17.00 Uhr direkt im Anschluss andas Topspiel der DKB Handball-Bundesliga zwischen dem TuS N-Lübeckeund dem VfL Gummersbach.Zu Gast sind dieses Mal Aaron Ziercke, Trainer des TuS N-Lübbeckesowie Nationalspieler Kai Häfner. Der 28-Jährige ist besterTorschütze des Überraschungs-Tabellenvierten TSV Hannover-Burgdorf.Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Christoph Metzelder, dergroßer Handball-Anhänger ist.Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und auf skysport.dewerden beide Sendungen auch per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE gestreamt.Über Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.September 2017).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell