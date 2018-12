Frankfurt/Main viertverkehrsreichster Passagierflughafen der EU

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2017 belegte Frankfurt/Main mit 64Millionen beförderten Passagieren (+6% gegenüber 2016) den viertenPlatz der verkehrsreichsten Passagierflughäfen in der EuropäischenUnion (EU), nach London/Heathrow (78 Mio., +3%), Paris/Charles deGaulle (69 Mio., +5%) und Amsterdam/Schiphol (68 Mio., +8%). Dahinterrangierten Madrid/Barajas (52 Mio., +6%), Barcelona/El Prat (47 Mio.,+7%), London/Gatwick (46 Mio., +6%), München (45 Mio., +6%) undRoma/Fiumicino (41 Mio., -2%).Diese Zahlen sind einem Artikel von Eurostat, dem StatistischenAmt der Europäischen Union, entnommen.Im Jahr 2017 reisten 1 043 Millionen Passagiere in derEuropäischen Union (EU) mit dem Flugzeug. Dies ist ein Anstieg um 7%gegenüber dem Jahr 2016 und um 39% gegenüber 2009. Am höchsten fielder Fluggastverkehr 2017 im Vereinigten Königreich aus (265 MillionenFluggäste), darauf folgten Deutschland (212 Mio.), Spanien (210Mio.), Frankreich (154 Mio.) und Italien (144 Mio.).Der Intra-EU-Verkehr machte 47% des gesamten Fluggastverkehrs inder EU aus, gefolgt vom Extra-EU-Verkehr (36%), während auf deninnerstaatlichen Verkehr weniger als jeder fünfte Passagier (17%)entfiel.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell