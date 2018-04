Frankfurt International Trophy / 300 internationale Verkoster, haben 2.250 Weine, Biere und Spirituosen aus 38 Länder weltweit in Frankfurt bewertet

Frankfurt am Main (ots) - Am 7. April 2018 haben drei Verkostungengleichzeitig stattgefunden:- Die Frankfurt International Wine Trophy, an der 1.600 Weineverkostet wurden- Die Frankfurt International Beer Trophy mit über 400 Bieren- Die Frankfurt International Spirits Trophy mit 250 SpirituosenPeter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, warSchirmherr des Wettbewerbs.Bei der Frankfurt International Wine Trophy wurden insgesamt 508Weine ausgezeichnet:- 40-mal Großes Gold- 316-mal Gold- 152-mal SilberMit 150 ausgezeichneten Weinen ist Deutschland weit vorne, gefolgtvon Frankreich (108 Weine), Spanien (71), Italien (57), Österreich(35), Portugal (30), Griechenland (19) und Australien (14). Weine aus10 der 13 Weinanbaugebieten Deutschlands wurden am 9. April prämiert.Der beste Wein aus der 2018er-Edition ist derDOC Douro Restrito Grande Escolha 2014 de Restrito von ProduçõesVinícolas Lda. (Portugal)Der beste deutsche Wein aus der 2018er-Edition ist derChardonnay Spätlese Trocken 2017 - Weinhaus Franz Hahn - Pfalz,Südliche WeinstraßeBei der Frankfurt International Beer Trophy wurden insgesamt 120Biere ausgezeichnet:- 48-mal Großes Gold- 55-mal Gold- 16-mal SilberMit 43 ausgezeichneten Bieren ist Deutschland weit vorne, gefolgtvon den Niederlanden (11 Medaillen), Frankreich (10 Medaillen), dieSchweiz und Polen (jeweils 8 Medaillen), Brasilien (7 Medaillen),Spanien und die Tschechische Republik (jeweils 6 Medaillen).Das beste Bier aus der 2018er-Edition ist dasColorado Guanabara Wood Aged von Cervejaria Colorado (Brasilien)Bei der Frankfurt International Spirits Trophy wurden insgesamt 77Spirituosen ausgezeichnet:- 5-mal Großes Gold- 43-mal Gold- 29-mal SilberMit 34 ausgezeichneten Bieren ist Deutschland weit vorne, gefolgtvon Frankreich (15 Medaillen), Österreich, Ungarn und Italien(jeweils 5) Luxemburg (3) und die Slowakei (2).Die beste Spirituose aus der 2018er-Edition ist derZitronenlikoer - Erste Maennerhobby Gmbh & Co. Kg - DeutschlandDie Liste der besten Weine, Biere und Spirituosen nachLändern/Kategorie geordnet ist auf der Webseite des Wettbewerbsverfügbar: https://www.frankfurt-trophy.com/trophy.htmlDie Frankfurt International Trophy ist ein Wettbewerb für Weine,Biere und Spirituosen, die aufgrund ihrer hohen Qualität einen Preiserzielen können. Sie ist der größte internationale Wettbewerb inDeutschland, der internationale Fachexperten und erfahrene Amateurein seiner Jury vereint. Rund 25 Prozent der Verkoster sind Amateure,die alle entsprechende Verkostungserfahrungen besitzen oder geschultwurden. Sie verkosten und bewerten die Proben zusammen. Dadurchkönnen die Geschmäcker der Konsumenten bei der Selektion besserberücksichtigt werden.Der Weinwettbewerb ist vom Hessischen Ministerium für Umwelt,Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz anerkannt.Die Frankfurt International Trophy ist ISO 9001 zertifiziert unddarf maximal ein Drittel der Anstellungen auszeichnen, um Erzeugerund Konsumenten eine strenge Selektion zu garantieren.Pressekontakt:Frankfurt International TrophyMaturin CrapletAn der Ochsenwiese 355124 Mainz (Allemagne)Tel: 0049 6131-490401-0www.frankfurt-trophy.comE-Mail : 2018@frankfurt-trophy.comOriginal-Content von: Caleho GmbH, übermittelt durch news aktuell