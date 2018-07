Frankfurt: Herausforderungen und Trends auf dem Büromarkt im 1. Halbjahr 2018 (VIDEO)

Frankfurt/Main (ots) -273.000 m² Bürofläche konnte in den ersten sechs Monaten inFrankfurt vermietet werden. Damit wurde das sehr guteVorjahresergebnis zwar nicht ganz erreicht, der zehnjährige Schnittaber geknackt - der Aufwärtstrend auf dem Büromarkt der Mainmetropolehält also weiter an. Ein großes Thema ist der Leerstand: DieLeerstandsrate nähert sich der 8-%-Marke, dies ist das niedrigsteNiveau der letzten 15 Jahre. Die Folge: Flächenknappheit.Doch wie begegnet Frankfurt dem Flächenmangel? Und warum steigendie Mietpreise kontinuierlich an?Diese und weitere Fragen beantwortet José Martínez, FrankfurterNiederlassungsleiter und Geschäftsführer der BNP Paribas Real EstateGmbH im Video. Darüber hinaus gibt er eine Einschätzung zum weiterenJahresverlauf.Pressekontakt:Chantal SchaumHead of Public RelationsBNP Paribas Real Estate Holding GmbHGoetheplatz 4 - 60311 Frankfurt am MainTelefon: +49 (0)69-298 99-948E-Mail: chantal.schaum@bnpparibas.comWeb: www.realestate.bnpparibas.deOriginal-Content von: BNP Paribas Real Estate, übermittelt durch news aktuell