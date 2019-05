Frankfurt-Helden versteigern ihre getragenen und signierten Europa League-Trikots für die Deutsche Sporthilfe / Die heißbegehrten Trikots sind auf dem Auktionsportal United Charity zu haben

Baden-Baden/Frankfurt am Main (ots) - Mit dem Erreichen des EuropaLeague-Halbfinales konnte sich Eintracht Frankfurt einen echten Traumerfüllen. Nach dem Ausscheiden des Clubs aus dem Wettbewerb haben dieFans nun die einmalige Chance, sich ganz besondere Andenken an dieherausragende Saison zu sichern: Getragene und signierteSpielertrikots aus der Partie am Donnerstag werden ab sofort unterwww.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal,versteigert. Damit unterstützt die Eintracht die Stiftung DeutscheSporthilfe, die alle Erlöse ohne Abzug erhält. Für Fans ist es dieeinzige verbleibende Chance überhaupt, an Europa League-Trikots desClubs zu kommen, denn im Handel sind diese längst ausverkauft. Siehaben nun bis zum 22.05.2019 Zeit, sich die seltenen Sammlerstückeunter https://www.unitedcharity.de/Specials/Eintracht-Frankfurt zusichern.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die mannormalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. Die Plattformwurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen underzielte seither mehr als 8,3 Millionen Euro. Die Auktionserlösefließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen.Die Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstützt rund 4.000 Nachwuchs-und Spitzenathleten in über 50 olympischen und paralympischenSportarten sowie ausgewählten nicht-olympischen Disziplinen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell