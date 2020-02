Frankfurt Digital Finance 2020: Neuem Konferenzformat gelingt mit rund 400 Teilnehmern erfolgreiche Premiere / Veranstaltung unterstreicht eindrücklich Frankfurts Potenzial als innovatives Ökosystem

Frankfurt (ots) - Gleich in ihrer ersten Auflage hat die Frankfurt DigitalFinance alle Erwartungen übertroffen. Rund 400 Entscheider und Innovatoren ausder Finanzindustrie, der FinTech-Szene und der Politik sowie Investoren,Regulierer und Wissenschaftler kamen vergangene Woche in das FrankfurterZoo-Palais.Eingerahmt von den inspirierenden Eröffnungs- und Schlussansprachen zur Zukunftvon FinTech von Erik Podzuweit, Gründer von Scalable Capital, und TamazGeorgadze, Gründer von Raisin/Weltsparen, gab es zukunftsweisende Vorträgehochkarätiger Referenten und engagierte Diskussionen rund um Open Banking,Künstliche Intelligenz, Blockchain, Payment und Co. Sie demonstrierten Frankfurteindrücklich als innovatives Ökosystem.In einem zusammenfassenden Ausblick forderte Dr. Joachim von Schorlemer, der alsVorsitzender der Landesfachkommission Finanzmarktpolitik & Vorsorge desWirtschaftsrates zu den Rednern auf der Frankfurt Digital Finance gehörte,darüber hinaus noch mehr Investitionen aus Frankfurt: "Handlungsbedarf sehe ichim Bereich Finanzierung: Von einem so starken Finanzplatz könnte man erwarten,dass mehr Wagniskapital in deutsche FinTechs fließt, als nur 2 Prozent allerInvestitionen. Nur so kann unser Finanzplatz weiter wachsen", so von Schorlemer,der Mitglied des Vorstands der ING-DiBa AG ist.Markus Frank, Wirtschaftsdezernent der Stadt Frankfurt, sagte abschließend:"Wenn es uns gelingt, die Vernetzung zu verstärken zwischen jungen Menschen mitguten Ideen und den etablierten Finanzinstitutionen, dann kommen wir voran.Genau das habe ich auf der Frankfurt Digital Finance Konferenz erlebt.""Die überaus positive Resonanz zur Frankfurt Digital Finance bestätigt unsdarin, dass ein Ökosystem wie der Finanzplatz Frankfurt mit sowohl etabliertenMarktteilnehmern als auch ambitionierten Einsteigern genau solch ein lebendigesFormat für den offenen Austausch braucht", sagt Corinna Egerer, Organisatorinund Moderatorin der Frankfurt Digital Finance. "Das gute Feedback, das wir aufder Konferenz und anschließend auch in den sozialen Medien bekommen haben, freutuns sehr. Gleichzeitig ist es auch Ansporn für das nächste Jahr", ergänztCo-Organisator Max Hunzinger.Weitere Stimmen von Referenten:Erik Podzuweit, Gründer von Scalable Capital, München:"Das Publikum von Banken und jungen Unternehmen hier ist phänomenal."Jesper Wahrendorf, CEO von RatePay, Berlin:"Frankfurt brauchte so eine Konferenz. Die Stadt war und ist der Finanzplatz,aber sie hat mit der Ansiedelung so vieler FinTechs in Berlin zuletzt härtereZeiten erlebt. Es ist Zeit, diese Bewegung zurück nach Frankfurt zu bringen."Dr. Daniel Bartsch, Gründer & CEO von creditshelf, Frankfurt:"So ein Event hilft, unser Ökosystem auf das nächste Level zu heben."Alexis Le Portz, CDO von ODDO-BHF, Paris/Frankfurt:"Frankfurt Digital Finance ist das erste echte Ökosystem-Event hier."Stimmen von Teilnehmern:"Die Frankfurter Finanzwelt wird digital. Die Frankfurt Digital Finance ist dernächste Meilenstein auf dieser Reise.""Ein starkes und absolut richtiges Zeichen war es, ein nur mit Frauen besetztesPodium zum Thema 'Investors' Prospects on the European Ecosystem' zupräsentieren.""Dieses Event war großartig und Frankfurt hat so etwas wirklich gebraucht."Impressionen von der Frankfurt Digital Finance 2020 gibt es unter:https://frankfurt-digital-finance.de/galerie/Über FDF Conferences GmbH:Corinna Egerer hat über 15 Jahre Erfahrung in der zielgerichteten, inhaltlichenKonzeption und Gestaltung von Business-Events sowie in der Moderation vonVeranstaltungen für unterschiedliche Branchen, vor allem für Fintech undFinanzen. Sie verfügt über einen fundierten Background im Kommunikations- undEventbereich diverser, international tätiger Unternehmen und führtunterschiedliche Formate und Zielgruppen erfolgreich zusammen. Sie initiiert undorganisiert die Veranstaltung gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollegen MaxHunzinger, Geschäftsführer einer etablierten Event-Agentur in Frankfurt.Pressekontakt:FDF Conferences GmbHCorinna EgererFriedrichstraße 5260323 Frankfurt am MainTel 069 989 724 757ce@frankfurt-digital-finance.dewww.frankfurt-digital-finance.deOriginal-Content von: Frankfurt Digital Finance, übermittelt durch news aktuell