"Frankenstein" an Halloween - WDR Funkhausorchester und WDR 3 präsentieren Live-Hörspiel Live-Hörspiel mit Musik: Mittwoch, 31.10.2018, 20.00 Uhr im Kölner Funkhaus

Ein Forscher spielt Gott und erschafft aus Leichenteilen einenkünstlichen Menschen, den er mit Elektrizität zum Leben erweckt.Frankensteins Monster gehört zu den ältesten und gruseligstenGestalten der Literatur. Vor 200 Jahren erschien der weltberühmteSchauerroman von Mary Shelley - schaurig, schön und auchbedenkenswert.WDR 3 und das WDR Funkhausorchester erschaffen das Monster in einemmonumentalen Klangerlebnis an Halloween völlig neu: "Frankenstein"als Live-Hörspiel mit einer Komposition von Henrik Albrecht, dieunter die Haut geht.Sendehinweis: Live-Hörspiel "Frankenstein", 31. Oktober 2018, 20.04 -22.00 Uhr, WDR 3. Außerdem ist das Konzert am 31. Oktober imLive-Stream zu sehen: www.wdr-funkhausorchester.de