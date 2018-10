Franke Gruppe verstärkt Verwaltungsrat (FOTO)

Aarburg (ots) -Die Generalversammlung der Franke Holding AG hat am 17. Oktober2018 mit Alexander Pieper, Patrick Naef und Dr. Michael Reinhard dreineue Mitglieder in den Verwaltungsrat der Unternehmensgruppe gewählt.Präsident Thomas A. Erb und zwei weitere Mitglieder treten auf dieordentliche Generalversammlung im Frühjahr 2019 zurück. NeuerPräsident wird Christian Mäder, Alexander Pieper neuerVize-Präsident. Die Veränderungen führen zu einer Verjüngung desVerwaltungsrats und durch den Einsitz von Alexander Pieper insGremium wird die Nachfolge der Inhaberfamilie langfristig geregelt.Präsident Thomas A. Erb hat sich entschieden, nach über 13 Jahrenengagierter Arbeit im Verwaltungsrat von einer weiteren Amtszeitabzusehen und auf die ordentliche Generalversammlung am 1. Mai 2019zurückzutreten. Seinen Posten als Präsident des Verwaltungsratsübergibt er an Christian Mäder, CFO der Artemis Group, und bisherigesVerwaltungsratsmitglied. Christian Mäder stiess als CFO im Mai 2015zur Artemis Group und wurde zeitgleich in den Verwaltungsrat derFranke Holding AG aufgenommen. Der 49-Jährige ist ein ausgewiesenerFinanzexperte mit umfangreichen langjährigen Erfahrungen, der vorseinem Wechsel zur Artemis Group als CFO beim Automatisierungs- undLogistikunternehmen Swisslog tätig war. Darüber hinaus arbeitete erin verschiedenen leitenden Positionen bei KPMG und bei derMotor-Columbus Gruppe.Ferner legt Michael Pieper sein Amt als Vizepräsident nieder,verbleibt aber als Mitglied im Verwaltungsrat. Alexander Pieper folgtin dieser Funktion auf seinen Vater Michael Pieper. Der 35-Jährigearbeitete über zehn Jahre bei der Franke Gruppe in verschiedenenManagementfunktionen im In- und Ausland, zuletzt als ManagingDirector einer Tochtergesellschaft in den Vereinigten ArabischenEmiraten. Heute leitet er als Inhaber das Schweizer UnternehmenKraftwerk, das international in der Werkzeugbranche tätig ist.Dr. Andreas Hauswirth und Dr. Michael Soormann, beide Mitgliederdes Verwaltungsrats seit 2013, treten wie Thomas A. Erb auf dieordentliche Generalversammlung am 1. Mai 2019 zurück.Neben Alexander Pieper wurden neu in den Verwaltungsrat auchPatrick Naef und Dr. Michael Reinhard gewählt. Der 53-jährigerPatrick Naef war zwölf Jahre bei Emirates Group als CIO tätig. Bevorder Informatikingenieur 2006 zu Emirates wechselte, arbeitete erebenfalls als CIO beim Verpackungshersteller SIG und bei Swissairsowie in leitender Funktion bei Zürich Versicherung, HP und JuliusBär. Dr. Michael Reinhard ist nach 12-jähriger Tätigkeit bei Geberitin den Ruhestand getreten. Der 62-jährige Maschinenbauingenieur warzwischen 2005 und 2017 bei Geberit als Mitglied der Konzernleitungfür verschiedene Konzernbereiche (Vertrieb, Produkte, Operations)zuständig. Zuvor hatte er Managementpositionen bei Schott Glas undMcKinsey & Company inne.Michael Pieper, Eigentümer und CEO der Artemis Group, sagt: "Inden dreizehn Jahren als Verwaltungsratspräsident hat Thomas A. Erbumsichtig und mit grossem Fachwissen die erfolgreiche Entwicklung derFranke Gruppe massgeblich mitgeprägt. Auch Dr. Andreas Hauswirth undDr. Michael Soormann haben mit ihren langjährigen Erfahrungen in derIndustrie sowie mit hohem Engagement wertvolle Beiträge für Frankegeleistet. Ich danke den ausscheidenden Mitgliedern schon jetzt fürdie vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihre ausserordentlichenLeistungen und bin froh, dass sie zur Wahrung der Kontinuität bis zumFrühjahr 2019 im Gremium verbleiben.""Patrick Naef und Dr. Michael Reinhard bringen internationaleErfahrung und wichtige Branchenkenntnisse aus verschiedenen Bereichenmit. Dr. Michael Reinhard ist ein ausgewiesener Marketing-,Vertriebs- und Operationsexperte. Patrick Naef ist ein IT-Experte mitenormem Erfahrungsschatz, der die derzeitigen digitalenHerausforderungen bestens kennt. Mit ihnen verstärken wir dieKompetenzen und Spezialkenntnisse des Verwaltungsrates aufstrategisch wichtigen Gebieten", betont Pieper. "Ferner freue ichmich, dass wir mit Christian Mäder und meinem Sohn Alexander Pieperdie Posten des Präsidenten und Vize-Präsidenten mit zwei Personen ausden eigenen Reihen besetzen konnten. Beide sind mit dem Geschäft undder Unternehmensstrategie der Franke Gruppe sehr gut vertraut", undergänzt: "Durch all die personellen Veränderungen haben wir nicht nurdie angestrebte Verjüngung des Verwaltungsrates erreicht, sondernauch die Unabhängigkeit der Franke Gruppe von der Artemis Holding AGerhöht - und durch den Einsitz meines Sohnes ins Gremium langfristigdie Nachfolge geregelt. Wir setzen mit diesen Veränderungen einstarkes Zeichen für unseren Anspruch, die Franke Gruppe in einemdynamischen Marktumfeld auf die nächste Entwicklungsstufe zubringen."Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führenderAnbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche, dasprivate Bad, halb-/öffentliche Waschräume, die professionelleSystemgastronomie und die Kaffeezubereitung. Die Franke Gruppe istweltweit präsent und beschäftigt rund 9'000 Mitarbeitende in 40Ländern, die einen Umsatz von über CHF 2.1 Milliarden erwirtschaften.