Franke Gruppe ernennt zwei neue Mitglieder in die Konzernleitung (FOTO)

Aarburg (ots) -Der Verwaltungsrat der Franke Gruppe ernennt Barbara Borra zurneuen Leiterin der Division Franke Kitchen Systems sowie ChristianMathesius zum neuen Leiter der Division Franke Foodservice Systems.Gleichzeitig werden beide in die Konzernleitung der Franke Gruppeberufen.Barbara Borra übernimmt ab 7. Januar 2019 die Division FrankeKitchen Systems. Sie folgt auf Gruppen-CEO Patrik Wohlhauser, derFranke Kitchen Systems bisher interimistisch in Doppelfunktiongeleitet hat. Vor Franke war Borra als CEO EMEA der Fontana Grouptätig. Davor arbeitete sie zehn Jahre bei Whirlpool, unter anderemals Vice President der Global Food Preparation Category und alsGeneral Manager für die chinesischen Niederlassungen. WeitereArbeitsstationen waren Rhodia und General Electric, wo sieverschiedene Managementpositionen innehatte. Borra ist italienischeStaatangehörige und absolvierte an der Polytechnischen UniversitätTurin in Italien das Studium der Chemieingenieurwissenschaften. Zudembesitzt sie einen MBA von INSEAD in Fontainbleu, Frankreich.Christian Mathesius übernimmt ab 1. Januar 2019 die DivisionFranke Foodservice Systems von seinem Vorgänger Thomas Campion, dernach fünf Jahren von seiner Funktion als Leiter der Divisionzurücktritt. Campion war insgesamt 32 Jahre bei Franke FoodserviceSystems in verschiedenen Managementfunktionen erfolgreich tätig, wirdaber als Executive Chairman der Division bei der strategischenPlanung und weiteren Entwicklung weiterhin beratend zur Seite stehen.Mathesius war seit 2012 als President bei Franke Foodservice Systemsfür den Bereich EMEA zuständig. Zuvor arbeitete er acht Jahre fürHilti und leitete dort das Produktsegment Direct Fastening. Davorwiederum war er in diversen leitenden Funktionen bei BostonConsulting Group und Siemens tätig. Mathesius hält ein Diplom inMaschinenbau der RWTH Aachen, Deutschland und einen MBA von INSEAD.Die neuen Divisionsleiter werden ebenfalls in die Konzernleitung derFranke Gruppe berufen und sind Patrik Wohlhauser direkt unterstellt."Ich danke Thomas Campion für seine Loyalität und sein grosses,langjähriges Engagement. Mehr als drei Jahrzehnte hat er mit seinemumfassenden Branchenwissen massgeblich zum weltweiten Geschäftserfolgvon Franke Foodservice Systems beigetragen - davon die letzten fünfJahre als CEO der Division. Umso mehr freut es mich, dass er uns alsBerater weiterhin erhalten bleibt und wir damit nicht ganz auf seinewertvollen Erfahrungen verzichten müssen. Es spricht für unsereStärke, dass wir diese Schlüsselposition im Topmanagement aus deneigenen Reihen besetzen konnten. Mit Christian Mathesius haben wirden idealen Nachfolger gefunden. Er wird mit seinenIndustrieerfahrungen und Managementfähigkeiten das kontinuierlicheWachstum unseres Systemgastronomiegeschäfts - eine wichtige Säule fürden Erfolg von Franke als Ganzes - weiterhin sicherstellen", soWohlhauser."Ich freue mich auch, dass wir mit Barbara Borra eine sointernational erfahrene Managerin für die Leitung von Franke KitchenSystems gewinnen konnten. Sie verfügt nicht nur über ein breitesErfahrungsspektrum im Marketing und Vertrieb, sondern ist auch eineausgewiesene Turnaround-Managerin und wird mit diesen Fähigkeitenwichtige neue Impulse bei Franke Kitchen Systems setzen."Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führenderAnbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche, dasprivate Bad, halb-/öffentliche Waschräume, die professionelleSystemgastronomie und die Kaffeezubereitung. Die Franke Gruppe istweltweit präsent und beschäftigt rund 9'000 Mitarbeitende in 40Ländern, die einen Umsatz von über CHF 2.1 Milliarden erwirtschaften.