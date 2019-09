Franke Gruppe - Marco Zancolò wird neuer Leiter von Franke Coffee Systems (FOTO)

Aarburg (ots) -Die Franke Gruppe ernennt Marco Zancolò zum neuen Leiter desGeschäftsbereiches Franke Coffee Systems und gleichzeitig zumMitglied der Konzernleitung.Marco Zancolò übernimmt ab Oktober 2019 die Leitung desGeschäftsbereiches Franke Coffee Systems und wird gleichzeitig in dieKonzernleitung berufen. Er folgt auf Thomas P. Meier, der im Märzdieses Jahres auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen hat.Marco Zancolò kommt von Nespresso, wo er vor 16 Jahren inDeutschland als Geschäftsleiter B2B angefangen und das B2B-Geschäftstark ausgebaut hat. Danach übernahm er bei Nespresso verschiedeneSchlüsselpositionen im Management, unter anderem im Headquarter, woer erfolgreich wichtige strategische Vertriebsprojekte leitete.Zuletzt war er als Regionaler Geschäftsleiter für die umsatzstärksteMarktregion Europa zuständig. Davor war der 53-jährige Italiener alsProjektleiter bei der Boston Consulting Group sowie alsGeschäftsleitungsmitglied bei der Feria Internationale Reisen GmbHtätig. Marco Zancolò besitzt einen Abschluss in Maschinenbau derTechnischen Universität München in Deutschland und einen MBA der IMDBusiness School in Lausanne in der Schweiz."Ich freue mich, dass wir diese wichtige Position so idealbesetzen konnten", sagt Patrik Wohlhauser, CEO der Franke Gruppe,"Marco Zancolò ist ein international erfahrener Manager mitausgewiesenen Führungs- und Organisationsfähigkeiten. Er besitztfundiertes Wissen und langjährige Erfahrung in Vertrieb und Marketingin der Kaffeeindustrie, insbesondere im B2B-Geschäft. Ein wichtigerFokus wird die Weiterentwicklung unserer digitalen Bestrebungen unddie Erreichung der Wachstumsziele in den nordamerikanischen undasiatischen Märkten sein.""Ich bedanke mich bei Thomas P. Meier für sein grosses Engagementund seinen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung von Franke CoffeeSystems in den vergangenen Jahren."Über Franke Coffee SystemsFranke Coffee Systems, eine Division der Franke Gruppe, ist einweltweit führender Lösungsanbieter von Vollautomaten für dieprofessionelle Kaffeezubereitung. Unsere Leidenschaft für besteKaffeequalität motiviert uns, das Kundenerlebnis mit bedeutsamenInnovationen immer wieder auf ein neues Niveau zu heben. Erfahren Siemehr auf coffee.franke.comÜber FrankeFranke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führenderAnbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche, dasprivate Bad, halb-/öffentliche Waschräume, die professionelleSystemgastronomie und die Kaffeezubereitung. Die Franke Gruppe istweltweit präsent und beschäftigt rund 9'000 Mitarbeitende in 40Ländern, die einen Umsatz von über CHF 2.1 Milliarden erwirtschaften.Erfahren Sie mehr auf www.franke-group.comPressekontakt:Gabriele HeppHead of CommunicationsFranke GruppeT +41 62 787 3358M +41 79 108 3225E gabriele.hepp@franke.comOriginal-Content von: Franke Group, übermittelt durch news aktuell