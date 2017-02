Baden-Baden (ots) -Von Frank-Walter Steinmeier ist man seit vielen Jahren gewohnt,dass er als hochrangiger Politiker staatsmännisch auftritt. NachVizekanzler und Außenminister gilt dies erst recht seit seinerjüngsten Ernennung zum Bundespräsidenten. Dass Frank-WalterSteinmeier zu Beginn seiner politischen Laufbahn auch rebellischaussah, beweist ein überaus seltenes Foto aus seiner Jugendzeit, dasUnited Charity aktuell zugunsten von "RTL - Wir helfen Kindern"exklusiv versteigert.Seit heute können alle Politikinteressierten aufwww.unitedcharity.de Gebote für das Jugendfoto abgeben. Es zeigt denehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten, wie man ihn ganz selten gesehen hat- rauchend auf einer Veranstaltung der politischen Juristen. Zumabsoluten Unikat wird das Foto in DIN A4-Größe durch die Unterschriftdes neuen höchsten Mannes im Staat, die er in Anwesenheit desRTL-Journalisten Lothar Keller geleistet hat.Den Erlös aus der Versteigerung gibt Europas größtesCharity-Auktionsportal zu 100 Prozent an die "Stiftung RTL - Wirhelfen Kindern e.V." weiter, die ausgewählte Kinderhilfsprojekteunterstützt.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 6,4 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:Mirko JeschkeUnited Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHTel. +49 (0) 7221 366 8701Fax +49 (0) 7221 366 8709mirko.jeschke@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinn?tzige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell