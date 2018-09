Hamburg (ots) - Im ersten Interview zur geplanten ZDF-Verfilmungseines Bestsellers "Der Schwarm" verrät Frank Schätzing (61)goldenekamera.de, wie er sich die Umsetzung vorstellt: "Wir bleibensehr nah am Buch. Natürlich muss man den Stoff für acht Episodenausbauen. Im Endeffekt kommt eine Serie der Romanlänge von 1000Seiten eher entgegen, als wenn man das Ganze auf zwei Stundenrunterdampfen müsste."Auf die Frage, warum er nicht eher an eine Serie gedacht habe,antwortet der Erfolgsautor: "Das habe ich schon vor fünf Jahren, aberdie damaligen Partner kamen nicht aus dem Quark. Ich sagte, vergesstden Blockbuster, schaut euch im Kino 'Avengers' und 'Dr. Strange' an,wollen wir da ernsthaft versuchen mitzuhalten? Außerdem sind Seriendas spannendere Erzählformat - und genau das war der ZDF-Ansatz: eineSerie! Und sie hatten ein Argument auf ihrer Seite, das meinem Wunschnach künstlerischer Kontrolle sehr entgegenkam: Frank Doelger,Geschäftsführer von Intaglio, unter dessen Kreativhoheit 'Game ofThrones' entstanden ist, die erfolgreichste Serie aller Zeiten undsicher auch eine der besten. Frank und ich vereinbarten, dass wir denRoman gemeinsam zur Serie umschreiben würden. Und das tun wir jetzt.Mit großem Vergnügen."Außerdem gesteht der Schriftsteller, was er über das Label"Öko-Thriller" denkt: "Ich mochte den Begriff nie. 'Der Schwarm' istein Roman über hochintelligente, uns Menschen überlegene Wesen, sofremdartig, dass wir sie nicht verstehen. Nur dass wir mit ihnenklarkommen müssen, denn sie entstammen unserer Welt. Mir ging es umdiesen Konflikt: dass wir eben nicht die Krone der Schöpfung sind.Die Umweltthemen wanderten von ganz allein mit rein. Alleszusammengenommen, das Ökologische und unsere diffuse Fremdenangst,die sich gerade auf übelste Weise entlädt, ist 'Der Schwarm' wohltatsächlich aktueller denn je."Wie das ZDF und Schätzing zusammengekommen sind und wann mit demDrehstart zu rechnen ist, verrät der Starautor exklusiv im Interviewauf goldenekamera.deAlle Zitate und Infos nur bei Nennung der Quelle goldenekamera.defrei.Pressekontakt:Redaktioneller Ansprechpartner:Mike PowelzLeitender Chefreporter goldenekamera.deTel.: 040 55 44 72 310mike.powelz@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell