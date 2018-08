Frank Schätzing, Miriam Meckel und künstliche Intelligenz: Radioeins vom rbb lädt zur Veranstaltung am 24. August ein

Berlin (ots) - Radioeins vom rbb lädt am Freitag, 24. August 2018,um 20.00 Uhr zu einem spannenden Gespräch über das Zukunftsthema"Künstliche Intelligenz" ein. Bestseller-Autor Frank Schätzing unddie Publizistin Miriam Meckel sprechen über die Forschungen zurkünstlichen Intelligenz im Silicon Valley sowie über die Grenzen desMachbaren und des Moralischen, die beide in ihren Werken ausloten.Thomas Böhm moderiert die Veranstaltung im Haus des Rundfunks inBerlin. Radioeins überträgt das Expertengespräch von 20.00 bis 21.00Uhr live im Radio.Einladung zur BerichterstattungExpertengespräch mit Frank Schätzing und Miriam Meckel am Freitag,24. August 2018, 20.00 UhrGroßer Sendesaal des rbb / Haus des Rundfunks Masurenallee 8 - 14,14057 BerlinDer Einlass ist nur für akkreditierte Berichterstatter möglich.Fotografiert werden darf nur während der ersten fünf Minuten derVeranstaltung. Bitte teilen Sie uns bis spätestens 23. August 2018,12.00 Uhr, mit, ob wir mit Ihnen rechnen dürfen. Nutzen Sie dazubitte die E-Mail-Adresse presseservice_termine@rbb-online.deFrank SchätzingFrank Schätzing, geboren 1957 in Köln, veröffentlichte 1995 denhistorischen Roman "Tod und Teufel", der zum Bestseller wurde. Nachzwei weiteren Romanen und einem Band mit Erzählungen sowie demThriller "Lautlos" erschien im Frühjahr 2004 der Roman "Der Schwarm",der seit Erscheinen eine Gesamtauflage von 4,5 Millionen Exemplarenerreicht hat und weltweit in 27 Sprachen übersetzt wurde. Es folgtendie internationalen Bestseller "Limit2" (2009) und "2Breaking News2"(2014). Die Hörbücher zu Frank Schätzings Büchern sind im Hörverlagerschienen. Im Herbst 2018 wird Frank Schätzing mit der Leseshow zumBuch "Die Tyrannei des Schmetterlings" (2018, Verlag Kiepenheuer &Witsch) in ausgewählten Städten zu sehen sein.Miriam MeckelDr. Miriam Meckel, Jahrgang 1967, ist Herausgeberin derWirtschaftsWoche. Die studierte Kommunikations- undPolitikwissenschaftlerin sowie Sinologin startete alsFernsehjournalistin bei WDR, RTL und Vox, bevor sie eine Professurfür Journalistik an der Universität Münster übernahm. Meckel wardanach fünf Jahre Regierungssprecherin und Staatsekretärin fürMedien, Europa und Internationales beim Ministerpräsidenten inNordrhein-Westfalen und wechselte dann zurück in die Wissenschaft.Sie ist Professorin für Medien- und Kommunikationsmanagement derUniversität St. Gallen und Autorin zahlreicher Wissenschafts- undSachbücher. Als Grenzgängerin zwischen Wissenschaft und Praxisbeobachtet sie seit Jahren, wie neue Technologien und das Internetunser Leben verändern. In ihrem aktuellen Buch "Mein Kopf gehört mir- Eine Reise durch die schöne neue Welt des Brainhacking" (Piper)reflektiert Meckel über den technologischen Fortschritt und dasGehirn.Pressekontakt:rbb Presse und InformationTel 030 / 97 99 3 - 12 101rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell