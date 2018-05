Baden-Baden (ots) -Schätzing über "Die Tyrannei des Schmetterlings" / "SWRBestenliste - drei Bücher des Frühjahrs" mit Insa Wilke / Moderation:Denis Scheck / Do., 24.5.18, 23:15 Uhr, SWR FernsehenBestsellerautor Frank Schätzing gelang 2004 mit seinem Ökothriller"Der Schwarm" der Durchbruch. Mit seinem neuen Roman "Die Tyranneides Schmetterlings" packt er ein weiteres brisantes Thema an:künstliche Intelligenz. In der SWR Literatursendung "lesenswert"spricht der erfolgreiche Autor mit Denis Scheck über diesen neuenThriller. Außerdem besprechen Insa Wilke und Denis Scheck dreiBücher, die in diesem Frühjahr auf der monatlich erscheinenden SWRBestenliste standen: Botho Strauß' "Der Fortführer", Waguih Ghalis"Snooker in Kairo" und Claudia Rankines "Citizen". Zu sehen amDonnerstag, 24. Mai 2018, 23:15 Uhr im SWR Fernsehen.Schmetterlinge im Silicon ValleyDie Buchpremiere des neuen Romans "Die Tyrannei desSchmetterlings" von Frank Schätzing war eine spektakuläre Show imKölner Musical Dome. Eine große Fangemeinde erwartete mit Spannungdas neueste 600-Seiten-Werk. Frank Schätzings Thriller sind gutrecherchiert, seine Themen treffen den Puls der Zeit. Schauplätzesind diesmal das Silicon Valley und die Sierra Nevada in Kalifornien.In einem verschlafenen Goldgräbernest verunglückt eine Frau aufmysteriöse Weise in einer Bergschlucht. Bei den Ermittlungen stößtSheriff Luther Opoku auf eine einsam im Hochgebirge gelegeneForschungsanlage. Sie wird von einem Hightech-Konzern im SiliconValley betrieben. Bald gerät er in den Sog von Ereignissen undbeginnt, an seinem Verstand zu zweifeln. Schon mit "Der Schwarm"hatte Schätzing großen internationalen Erfolg. Er nahm darin dieTsunami-Katastrophe vorweg, die sich am Ende des Jahres tatsächlichin Südostasien ereignete. 2013 erschien Schätzings "Breaking News" -ein Roman, der im Nahen Osten spielt und denisraelisch-palästinensischen Konflikt thematisiert. Er wurde von NicoHofmann als TV-Serie verfilmt.Gespräch über drei Bücher der SWR Bestenliste Insa Wilke und DenisScheck sind beide Jury-Mitglieder der renommierten SWR Bestenliste,die monatlich erscheint. Sie besprechen drei Bücher des Frühjahrs -und sind, wie meistens, nicht immer einer Meinung. Diesmal sprechensie über Botho Strauß, der in "Der Fortführer" in Prosa-Miniaturenund Aphorismen dem aktuellen Zeitgeist widerspricht. Außerdem geht esum Waguih Ghalis Roman "Snooker in Kairo". Der in Kairo geboreneAutor erzählt bilderreich und ohne journalistische Plattituden vonden politischen Konflikten der Suez-Krise. Das dritte Buch desFrühjahrs ist Claudia Rankines lyrischer Essay "Citizen". Darin gehtes um die Diskriminierung als Farbige in den Vereinigten Staaten."lesenswert" - die Literatursendung im SWR Fernsehen Seit Januar2017 wird die SWR Literatursendung "lesenswert" im Palais Biron inBaden-Baden aufgezeichnet. Zu sehen sind die Folgen donnerstags um23:15 Uhr im SWR Fernsehen. Moderator Denis Scheck stellt im GesprächAutorinnen, Autoren und ihre Bücher vor. Außerdem äußern sichinteressante Zeitgenossen in der Rubrik "Mein Leben in drei Büchern"über Texte, die sie in ihrem Leben geprägt und beeindruckt haben.Schriftstellerinnen und Schriftsteller zeigen sich im"lesenswert"-Fragebogen von ihrer privaten Seite. Viermal im Jahrwird zudem das "lesenswert quartett" als öffentliche Veranstaltungmit Publikum aufgezeichnet. Darin trifft Moderator Denis Scheck aufden Literaturchef der "Zeit" Ijoma Mangold, die freieLiteraturkritikerin Insa Wilke und auf jeweils einen weiteren Gast.Neuerscheinungen und herausragende Werke im Bereich Sachbuch werdenzudem in "lesenswert sachbuch" vorgestellt, moderiert von WalterJanson.Fotos über www.ARD-Foto.de;Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell