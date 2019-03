Frank Nickel tritt Nachfolge von Klaus-Jörg Mulfinger an

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main (ots) - Frank Nickel (58), der am 10. Dezember2018 von der Trägerversammlung und dem Verwaltungsrat der Helaba alsNachfolger von Klaus-Jörg Mulfinger bestellt wurde, tritt zum 1. März2019 sein Amt als Generalbevollmächtigter der Helaba an. NachZustimmung der europäischen Bankenaufsicht wird er in den Vorstandaufrücken. Frank Nickel verantwortet als Generalbevollmächtigter dasSparkassenkreditgeschäft und den Verbundservice, dieSparkassenbetreuung Nord und Süd sowie die Landesbausparkasse (LBS)Hessen-Thüringen.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell