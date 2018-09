Frank Nemetz und Sandro Witt vertreten MDR-Rundfunkrat in ARTE-Gremien

Leipzig (ots) - Frank Nemetz vertritt weiter den MDR-Rundfunkratim Programmbeirat ARTE Deutschland. Der Programmbeirat berät undunterstützt die ARTE-Geschäftsführung in Programmfragen. ZumVertreter des MDR im Programmbeirat von ARTE G.E.I.E. hat derMDR-Rundfunkrat erneut Sandro Witt berufen.Die Arte Deutschland TV GmbH ist das deutsche Mitglied desdeutsch-französischen Gemeinschaftskanals, den ARTE Deutschland zurHälfte finanziert und 40 Prozent des Gemeinschaftsprogrammsbeisteuert. Gesellschafter sind die Landesrundfunkanstalten der ARDund das ZDF.Die Zentrale ARTE G.E.I.E. mit Sitz in Straßburg wird von denbeiden Mitgliedern Arte France und Arte Deutschland paritätischfinanziert. Die Mitglieder stellen zu gleichen Teilen einen Großteildes ausgestrahlten Programms und sind in allen Gremien und Organenvon ARTE G.E.I.E. vertreten.Pressekontakt:MDR-Rundfunkrat, Horst Saage, Vorsitzender, Tel.: (0341) 3 00 62 21E-Mail: rundfunkrat@mdr.de, Internet: www.mdr-rundfunkrat.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell