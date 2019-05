Frank Jahn wird neuer NDR Sprecher (FOTO)

Hamburg (ots) -Frank Jahn wird zum 1. Juni neuer NDR Sprecher und Leiter derAbteilung Presse und Information des Norddeutschen Rundfunks. Erfolgt damit auf Martin Gartzke, der in den Ruhestand geht.NDR Intendant Lutz Marmor: "Frank Jahn ist ein hervorragenderJournalist. Er hat sich als Fernsehkorrespondent mit seinen Berichtenaus dem In- und Ausland einen exzellenten Ruf erworben. Mit demNorddeutschen Rundfunk und der ARD ist er bestens vertraut. Ichschätze sein sicheres Gespür für Kommunikation, sein freundliches undsouveränes Auftreten sowie seinen ausgeprägten Teamgeist. SeineVorstellungen für die künftige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit desNDR haben mich überzeugt."Frank Jahn (50) war vor seiner derzeitigen Tätigkeit als Leiterdes ARD-Referats der NDR Intendanz in Hamburg elf Jahre langARD-Fernsehkorrespondent in London und Berlin. Er stammt ausSchwerin. In Hamburg hat er ein Studium der PolitischenWissenschaften und Journalistik abgeschlossen. 1994 wurde erInlandskorrespondent der "Tagesschau" beim NDR in Hamburg. Für die"Tagesschau" und die "Tagesthemen" war er auch als Planer und Chefvom Dienst bei ARD-aktuell tätig. Beim NDR verantwortete er alsRedakteur in Hamburg unter anderem den "Weltspiegel" undAuslandsdokumentationen sowie "Brennpunkt"-Sendungen für die ARD.2006 ging er zunächst als ARD-Fernsehkorrespondent nach London undwechselte im selben Jahr ins ARD-Hauptstadtstudio Berlin. 2010entsandte ihn der NDR erneut in das Studio London, wo er alsARD-Fernsehkorrespondent bis 2015 für die Berichterstattung ausGroßbritannien und Irland zuständig war. Im Anschluss kehrte FrankJahn als Fernsehkorrespondent in das ARD-Hauptstadtstudio Berlinzurück. Seit 2016 ist Frank Jahn in der NDR Intendanz Ansprechpartnerfür ARD-Angelegenheiten und gleichzeitig Stellvertreter des Leitersder Intendanz.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell