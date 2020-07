Frank Gemmer neuer IVA-Hauptgeschäftsführer (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Frank Gemmer (56) hat heute die Amtsgeschäfte als neuer Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA) übernommen. Er ist Nachfolger von Dr. Dietrich Pradt, der nach über 25 Jahren Tätigkeit für den Verband in den Ruhestand gehen wird. Gemmer ist Diplom-Agraringenieur und studierte Landwirtschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Nach leitenden Positionen im Agrarhandel und in der Pflanzenschutz-Industrie war er als Leiter Marketing und Entwicklung und seit 2017 als Geschäftsführer der ADAMA Deutschland GmbH mit Sitz in Köln tätig."Die Landwirtschaft steht mitten in einem Umbruchprozess. In Zukunft werden wir Pflanzenschutz- und Düngemittel, Biostimulanzien und Biologicals anders einsetzen als heute - aber wir werden weiter nicht auf sie verzichten können. Wie wir morgen Landwirtschaft betreiben, müssen wir heute schon der Gesellschaft besser vermitteln. Das wird der Schwerpunkt meiner Aufgabe in den nächsten Jahren sein", sagte Gemmer zu seinem Amtsantritt.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 53 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.de https://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16070/4639471OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA)Original-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell