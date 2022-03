Frank Fischer (Shareholder Value): Für „all in“ ist es noch zu früh!

28.02.2022 – So richtig überraschend kam der russische Angriff auf die Ukraine eigentlich nicht. Doch Putin hat mit seinem Einmarsch die Kurse an den Börsen regelrecht abstürzen lassen. Folgt man dem gängigen Muster, so ist das eigentlich eine gute Gelegenheit für kühle Rechner jetzt wieder einzusteigen. Denn die Anleger werden von Angst getrieben. Man hatte den Eindruck „Alles muss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung