Mit Frank Elstner durch die Fernsehgeschichte reisen (FOTO)

"Montagsmaler, Telespiele, Flitterabend - Die großen Shows aus demSüdwesten" / Fernsehgeschichte von 1954 bis heute / 1. Januar 2018,22:45 Uhr im SWR FernsehenFrank Elstner erinnert an die schönsten Momente, die großen Showsund die bekanntesten Stars der Fernsehunterhaltung von den 1950erJahren bis heute. "Montagsmaler, Telespiele, Flitterabend - Diegroßen Shows aus dem Südwesten" bietet einen Rückblick auf Showmasterwie Joachim "Blacky" Fuchsberger, Michael Schanze, Paola und KurtFelix und zeigt legendäre Musikgalas wie "Bonsoir Kathrin" mitCaterina Valente, oder das "Baden-Badener Roulette" aus dem Kurhausmit damaligenWeltstars. Zu Wort kommen u. a. Alice und Ellen Kessler,Andy Borg, Frank Laufenberg, Georg "Mary" Preuße, Götz Alsmann,Dieter Thomas Hecks Ehefrau Ragnhild Heck und viele andere mehr - zusehen am 1. Januar 2018 um 22:45 Uhr im SWR Fernsehen.Von den "Montagsmalern" bis zum Late Night Entertainment"Montagsmaler, Telespiele, Flitterabend" stellt Fernsehunterhaltungfrüher und heute mit dem Besten aus den Archiven des SWR und SR vor.Gezeigt wird die Entwicklung von den "Bunten Abenden" der 1950erJahre über "Montagsmaler" und "Flitterabend" bis zu heutigen "LateNight Shows" und "Factual Entertainment". Moderator Frank Elstnerpräsentiert regionale Unterhaltung und Entertainment aufWeltklasse-Niveau. Schon immer wurde hart um die Gunst der Zuschauergeworben, ob nun mit TV-Klassikern oder Fernseh-Experimenten. GroßeShowmaster - von Blacky Fuchsberger bis Kurt Felix - geben Einblickein die Anfänge ihrer Karriere; legendäre Fernsehmacher erzählen vonihren frühen Erlebnissen im Unterhaltungsbetrieb. Dazu gebenZeitzeugen, die vor und hinter den Kulissen tätig waren, Einblicke inaufregende Momente der Fernsehgeschichte. So zum Beispiel DieterPröttel: Der heute 84-jährige ehemalige Regisseur, Moderator undTalententdecker erzählt verblüffende Anekdoten aus seinemkünstlerischen Schaffen.Sendung:"Montagsmaler, Telespiele, Flitterabend - Die großen Shows aus demSüdwesten", 1. Januar 2018, 22:45 Uhr, SWR Fernsehen