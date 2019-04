Frank Elstner an Parkinson erkrankt (FOTO)

Hamburg (ots) -Der TV-Moderator Frank Elstner, 77, ist an Parkinson erkrankt. Dasbekannte er erstmals in einem Interview mit der Wochenzeitung DIEZEIT. Vor fünf Jahren habe er gemerkt: "hoppla, ich habe was. Als ichein Wasserglas nahm, zitterte ich." Vor drei Jahren habe er dann dieDiagnose bekommen, so Elstner. Außer seiner Familie und seinem bestenFreund habe er noch niemandem davon erzählt. Beeinträchtigungen desGedächtnisses oder Schluckbeschwerden habe er bislang nicht: "Dochwenn ich heute Morgen meine Pille nicht genommen hätte, würde ichjetzt mehr zittern. Wenn ich eine nehme, dann hält es wieder ein paarStunden. Ich hoffe, dass das noch ein paar Jährchen so geht."In dem Gespräch mit der ZEIT offenbart der Moderator auch seineÄngste, aber als "Weltmeister im Verdrängen" wolle er versuchen,Parkinson ein wenig von sich fernzuhalten. "Warum soll ich den jetztreinlassen und sagen: Mach mit mir, was du willst?"Elstner, der unter anderem durch "Wetten, dass..?" einemMillionen-Publikum bekannt wurde, fragt sich, ob er nicht letztlichan den Spätfolgen seiner beruflichen Überanstrengung in jener Zeitleide: "ich bin nicht fürs Fernsehen gebaut. Ich habe ein kaputtesAuge, so fängt's schon mal an." Zudem sei er ein "verhältnismäßigintrovertierter Mensch. Also immer, wenn ich rausgehe, muss ich michzwingen." Es sei die Rolle seines Lebens: "Ich habe den Frank Elstnerimmer nur gespielt."In dem Gespräch eröffnet Elstner auch Einblicke in seine fast 70Jahre währende Laufbahn vom Kinderstar bis hin zum Tierfilmer. "Ichhabe meine Anfangskarriere gemacht, indem ich versucht habe,Everybody's Darling zu sein." Irgendwann sei ihm klargeworden: "Beiallem, was man für Mehrheiten tut, muss man sich klar sein darüber,dass man den Leuten ein bisschen in den Arsch kriecht." Mit demFernsehen aufhören will er allerdings trotz seiner Erkrankung nicht.Am 25. April startet seine neue Talkshow "Wetten, das war's..?". DieSendung ist auf Youtube zu sehen. In der ersten Folge ist JanBöhmermann zu Gast. Elstner hofft, dass im Umgang mit seinerKrankheit eine gewisse Natürlichkeit Einzug halten wird: "Dannzittere ich halt." Jedes Jahr, das jetzt dazu komme, sei für ihn einBonusjahr.Pressekontakt:Das komplette ZEIT-Interview dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen(Tel.: 040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).Diese Presse-Vorabmeldung finden Sie auch unterwww.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell