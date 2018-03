Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Baden-Baden (ots) -Als Botschafter für den Artenschutz zu Gast im SWR Nachmittag /"Kaffee oder Tee" Donnerstag, 22. März 2018 ab 16:05 Uhr bis 18 Uhr,SWR FernsehenZusammen mit dem Karlsruher Zoodirektor Dr. Matthias Reinschmidtist Frank Elstner am Donnerstag, 22. März 2018, Gast in Kaffee oderTee. Seit vielen Jahren reisen Elstner und Reinschmidt rund um dieWelt, um in der SWR Fernsehserie "Elstners Reisen" über bedrohteTierarten zu berichten und Menschen vorzustellen, die sich für dasÜberleben dieser Tiere vor Ort einsetzen. Darüber haben die beidennun ein Buch geschrieben.Einsatz für den ArtenschutzTausende Tierarten sind vom Aussterben bedroht. FernsehmoderatorFrank Elstner setzt sich seit Jahren für den Artenschutz ein zusammenmit dem Direktor des Karlsruher Zoos, Matthias Reinschmidt. ImNovember 2017 wurde Elstner offizieller Artenschutz-Botschafter desZoos. Für die SWR Filmreihe "Elstners Reisen" besuchten sie unteranderem Menschen, die sich dem Schutz der Aras in Brasilien, derOrang-Utans auf Borneo, der Koalas in Australien und verwaistenElefanten auf Sri Lanka verschrieben haben.BuchvorstellungAm Donnerstag, 22. März, werden Frank Elstner und Dr. MatthiasReinschmidt in der Sendung "Kaffee oder Tee" ihr Artenschutzprojektvorstellen, über ihre Reisen erzählen und das neue Buch vorstellen.Titel: "ArtenSchatz: Unsere abenteuerlichen Reisen zu mutigenMenschen und faszinierenden Tieren".Moderator der Sendung ist Martin Seidler.Sendung:"Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag", montags bis freitags ab16:05 Uhr, SWR Fernsehen "Kaffee oder Tee" - auch bei Facebookwww.facebook.com/KaffeeOderTee. Und als SWR Kaffee oder Tee-App. MehrKaffee oder Tee" gibt's in der SWR Mediathek unterwww.swrmediathek.de und unter www.SWR.de/kaffee-oder-teePressekontakt: Kathrin Brunner-Schwer, Telefon 0174-347 3337, Mailkatharinabs@gmx.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell